🥉🥉 Россиянки Смирнова и Липатова завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы по борьбе

Россиянки Елизавета Смирнова и Светлана Липатова стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по борьбе.
Турнир проходит в Тиране, российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).
Смирнова в поединке за третье место в категории до 50 кг победила представительницу Швейцарии Свенью Юнгу.
Липатова, выступающая в весе до 59 кг, в схватке за бронзу одолела норвежку Отели Аннет Хоэйе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
