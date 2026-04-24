🥉🥉 Россиянки Смирнова и Липатова завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы по борьбе

Смирнова и Липатова завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы по борьбе.

Россиянки Елизавета Смирнова и Светлана Липатова стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по борьбе.

Турнир проходит в Тиране, российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).

Смирнова в поединке за третье место в категории до 50 кг победила представительницу Швейцарии Свенью Юнгу.

Липатова, выступающая в весе до 59 кг, в схватке за бронзу одолела норвежку Отели Аннет Хоэйе.