  • Турецкий борец греко-римского стиля Каяалп в 13‑й раз стал чемпионом Европы и побил рекорд Карелина
Турецкий борец греко-римского стиля Каяалп в 13‑й раз стал чемпионом Европы и побил рекорд Карелина

Турецкий борец греко-римского стиля Рыза Каяалп завоевал золото чемпионата Европы в Тиране.

Каяалп выступает в весовой категории до 130 кг. В финальной схватке он победил венгра Дариуса Витека со счетом 7:1. 

Это 13-е золото чемпионатов Европы для турецкого спортсмена. Он побил рекорд трехкратного олимпийского чемпиона из России Александра Карелина, на счету которого 12 золотых медалей ЧЕ.

Каяалпу 36 лет, он является пятикратным чемпионом мира и трехкратным призером Олимпийских игр по греко-римской борьбе. 

28 мая 2024 года спортсмен сдал допинг-пробу, в которой были обнаружены следы триметазидина. Он пропустил Олимпиаду-2024 и в дальнейшем был дисквалифицирован на 4 года, однако подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Суд допустил атлета к соревнованиям с 1 января 2026 года. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Рыза Каяалп
Александр Карелин
сборная Турции
Интересно, он потом попадет в Турецкий парламент от партии Эрдогана
