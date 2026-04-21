🥇🥇 Российские борцы Сефершаев и Емелин выиграли золото на чемпионате Европы

Российские борцы Сефершаев и Емелин стали трехкратными чемпионами Европы.

Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев завоевал золото на чемпионате Европы в Тиране.

В финальной схватке в весовой категории до 55 кг Сефершаев одолел представителя Грузии Вахтанга Логуа.

Еще один россиянин Сергей Емелин в финале в категории до 63 кг победил Виталия Еременко из Молдовы.

Сефершаев и Емелин стали чемпионами Европы в третий раз.

Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Ура !!! Молодцы ребята !
Объединенный мир борьбы 😂😂😂
Ответ Basikkavaler
Объединенный мир борьбы 😂😂😂
С onlyfans?))
Громадный труд! Громадная победа!!!
Успел подумать, что это была какая-то борьба в двойках. В смысле -- два на два.
Алга, Эмин! Браво! 👏 👏👏🔥🔥🔥
Молодцы! 👏🏻
