🥇🥇 Российские борцы Сефершаев и Емелин выиграли золото на чемпионате Европы
Российские борцы Сефершаев и Емелин стали трехкратными чемпионами Европы.
Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев завоевал золото на чемпионате Европы в Тиране.
В финальной схватке в весовой категории до 55 кг Сефершаев одолел представителя Грузии Вахтанга Логуа.
Еще один россиянин Сергей Емелин в финале в категории до 63 кг победил Виталия Еременко из Молдовы.
Сефершаев и Емелин стали чемпионами Европы в третий раз.
Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ура !!! Молодцы ребята !
Объединенный мир борьбы 😂😂😂
Объединенный мир борьбы 😂😂😂
С onlyfans?))
Громадный труд! Громадная победа!!!
Успел подумать, что это была какая-то борьба в двойках. В смысле -- два на два.
Алга, Эмин! Браво! 👏 👏👏🔥🔥🔥
красавцы
Молодцы! 👏🏻
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем