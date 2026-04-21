🥇🥇 Российские борцы Сефершаев и Емелин выиграли золото на чемпионате Европы

Российские борцы Сефершаев и Емелин стали трехкратными чемпионами Европы.

Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев завоевал золото на чемпионате Европы в Тиране.

В финальной схватке в весовой категории до 55 кг Сефершаев одолел представителя Грузии Вахтанга Логуа.

Еще один россиянин Сергей Емелин в финале в категории до 63 кг победил Виталия Еременко из Молдовы.

Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.