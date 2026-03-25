Призовой фонд чемпионатов России по борьбе превысит 50 млн рублей, чемпионы мира будут получать автомобили

Призовой фонд чемпионатов России по борьбе превысит 50 млн рублей.

Председатель попечительского совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Умар Кремлев рассказал о повышении призового фонда на российских турнирах.

Кремлев возглавил попечительский совет в январе 2026-го. Еще он является президентом Международной федерации бокса (IBA) и Международной федерации нард (IBF).

«Провели первый исполком Федерации спортивной борьбы России

Благодарен всем участникам и самой Федерации за доверие. Вместе мы сделаем больше для развития спорта в нашей Матушке России. Запланировали:

– создать максимально эффективные условия для развития спортсменов и тренеров; мы оснастим более 1000 залов экипировкой и инвентарем до конца года;

– Кубок Ивана Ярыгина станет мощнее и грандиознее, чем чемпионат мира;

– на всех основных чемпионатах: чемпионат России по вольной борьбе, чемпионат России по женской борьбе и чемпионат России по греко-римской борьбе появится призовой фонд, который составит от 50 млн рублей;

– «Рольф» становится генеральным спонсором Федерации, а чемпионы мира будут, помимо финансовой благодарности, получать автомобили;

– а самое главное: теперь регулярно будет проводиться ежегодный борцовский форум, на котором каждый сможет открыто высказать свои пожелания и предложения!» – написал Кремлев.