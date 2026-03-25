Российский борец Магомаев получил золото чемпионата мира-2024 после дисквалификации грузинского спортсмена

Российский борец Магомаев получил золото чемпионата мира-2024.

Российский борец вольного стиля Магомед Магомаев признан победителем чемпионата мира-2024 после дисквалификации соперника.

На турнире в Тиране Магомаев уступил в финале весовой категории до 79 кг грузинскому спортсмену Автандилу Кенчадзе.

Недавно Кенчадзе дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил и аннулировали его результаты, так что золото теперь перейдет к Магомаеву.

В Федерации спортивной борьбы России (ФСБР ) отметили, что из Объединенного мира борьбы (UWW ) пришлют уведомление о том, когда будет готова золотая медаль, после чего утвердят протокол награждения.

После пересмотра результатов серебряная медаль досталась иранцу Мохаммаду Ашгару Ноходипарими, бронзовые – Ахсарбеку Гулаеву из Словакии и японцу Коте Такахаси.