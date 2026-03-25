Российский борец Магомаев получил золото чемпионата мира-2024 после дисквалификации грузинского спортсмена
Российский борец вольного стиля Магомед Магомаев признан победителем чемпионата мира-2024 после дисквалификации соперника.
На турнире в Тиране Магомаев уступил в финале весовой категории до 79 кг грузинскому спортсмену Автандилу Кенчадзе.
Недавно Кенчадзе дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил и аннулировали его результаты, так что золото теперь перейдет к Магомаеву.
В Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) отметили, что из Объединенного мира борьбы (UWW) пришлют уведомление о том, когда будет готова золотая медаль, после чего утвердят протокол награждения.
После пересмотра результатов серебряная медаль досталась иранцу Мохаммаду Ашгару Ноходипарими, бронзовые – Ахсарбеку Гулаеву из Словакии и японцу Коте Такахаси.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
