  • Российский борец Магомаев получил золото чемпионата мира-2024 после дисквалификации грузинского спортсмена
19

Российский борец Магомаев получил золото чемпионата мира-2024 после дисквалификации грузинского спортсмена

Российский борец вольного стиля Магомед Магомаев признан победителем чемпионата мира-2024 после дисквалификации соперника.

На турнире в Тиране Магомаев уступил в финале весовой категории до 79 кг грузинскому спортсмену Автандилу Кенчадзе.

Недавно Кенчадзе дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил и аннулировали его результаты, так что золото теперь перейдет к Магомаеву.

В Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) отметили, что из Объединенного мира борьбы (UWW) пришлют уведомление о том, когда будет готова золотая медаль, после чего утвердят протокол награждения.

После пересмотра результатов серебряная медаль досталась иранцу Мохаммаду Ашгару Ноходипарими, бронзовые – Ахсарбеку Гулаеву из Словакии и японцу Коте Такахаси.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
вольная борьба
Чемпионат мира по борьбе
сборная России по борьбе
Автандил Кенчадзе
Магомед Магомаев
дисквалификации
ФСБР
UWW
сборная Грузии
допинг
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Антигрузинский заговор! Доколе!!
Ответ Вадим Башуров
Антигрузинский заговор! Доколе!!
Грузия повернулась лицом к России поэтому злобный коллективный Запад мелко гадит ))
За словака Ахсарбека Гулаева радостно!
Ответ Маршал Пупкин
За словака Ахсарбека Гулаева радостно!
из татранских горцев вестимо паренек
Ответ Checker77
из татранских горцев вестимо паренек
Мне всегда нравилась афиша какого-то из ММА-ивентов, где бои «братьев» друг с другом анонсировались, как «Битва русских богатырей» ))
Какие то гадливые чувства вызывает эта процедура.
Кикабидзе дисквалифицировали
Будет небесам жарко!
Сложат о героях песни…
В спорте надо жить ярко,
Надо побеждать честно!
.....
Мы верим твёрдо в героев спорта.
Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!
Хачапури наверное подвело.
