В Иране казнили борца Мохаммади, обвиненного в причастности к убийству двух полицейских во время протестов

Иранский борец был казнен по обвинению в причастности к убийству полицейских.

19-летний спортсмен из сборной Ирана по вольной борьбе Салех Мохаммади был казнен по решению иранского суда.

Об этом сообщает CBC News.

Салех и еще двое мужчин казнены через повешение в городе Кум. Их обвинили в причастности к убийству двух полицейских в ходе антиправительственных протестов в январе 2026 года, а также в проведении «оперативных действий» в интересах Израиля и США.

CBC со ссылкой на правозащитные организации отмечает, что трое дали признательные показания после пыток.

Как пишет РБК, в 2024 году Мохаммади завоевал бронзу на международном турнире на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева в Красноярске в весовой категории до 71 кг.