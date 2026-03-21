В Иране казнили борца Мохаммади, обвиненного в причастности к убийству двух полицейских во время протестов
19-летний спортсмен из сборной Ирана по вольной борьбе Салех Мохаммади был казнен по решению иранского суда.
Об этом сообщает CBC News.
Салех и еще двое мужчин казнены через повешение в городе Кум. Их обвинили в причастности к убийству двух полицейских в ходе антиправительственных протестов в январе 2026 года, а также в проведении «оперативных действий» в интересах Израиля и США.
CBC со ссылкой на правозащитные организации отмечает, что трое дали признательные показания после пыток.
Как пишет РБК, в 2024 году Мохаммади завоевал бронзу на международном турнире на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева в Красноярске в весовой категории до 71 кг.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: CBC News
Хорошо бы ссылку давать на конкретное сообщение, а не главную страницу сайта СВС. Так, возможно, было бы проще понять, что такое "причастность к убийству"
XXI век на дворе, людей продолжают вешать за подозрения
"СВС со ссылкой на (неназванные) правозащитные организации..." это удивительно достоверный источник! Именно такие смелые и правдивые новости нужны на российском спортивном сайте. Казнили убийц. Убийц полицейских. Тот факт, что убийцы были раньше борцами ничего не меняет. А недоумки пишут политоту о Трампе..
