Российские борцы Агаев и Аскеров одержали победы на молодежном чемпионате Европы

Российские борцы завоевали два золота в последний день молодежного ЧЕ.

Российские спортсмены завоевали две золотые медали в греко-римской борьбе в последний день молодежного чемпионата Европы (среди спортсменов до 23 лет) в сербском Зренянине.

Победителями соревнований стали Даниял Агаев (до 67 кг) и Рабил Аскеров (до 72 кг).

Сайпулла Гаджимагомедов (до 97 кг) и Гамзат Гаджиев (до 82 кг) завоевали бронзовые награды.

Всего на счету сборной России по итогам турнира 11 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.