Российские борцы Агаев и Аскеров одержали победы на молодежном чемпионате Европы
Российские борцы завоевали два золота в последний день молодежного ЧЕ.
Российские спортсмены завоевали две золотые медали в греко-римской борьбе в последний день молодежного чемпионата Европы (среди спортсменов до 23 лет) в сербском Зренянине.
Победителями соревнований стали Даниял Агаев (до 67 кг) и Рабил Аскеров (до 72 кг).
Сайпулла Гаджимагомедов (до 97 кг) и Гамзат Гаджиев (до 82 кг) завоевали бронзовые награды.
Всего на счету сборной России по итогам турнира 11 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
