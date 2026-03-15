Российскому борцу Исламгерееву подарили автомобиль после победы на чемпионате Европы

Борцу Исламгерееву подарили автомобиль после победы на чемпионате Европы.

Российскому борцу Бозигиту Исламгерееву после победы на чемпионате Европы в Сербии подарили автомобиль.

Машину 20-летнему спортсмену вручили Умар Кремлев, Михаил Мамиашвили и Федерация спортивной борьбы России. Видео опубликовал телеграм-канал Sport Baza.

«Спасибо вам за такую поддержку. Это мотивирует, очень рад этому», – сказал Исламгереев.

На чемпионате Европы Исламгереев в поединке с представителем Франции провел эффектный «бросок кобры», видео которого завирусилось в соцсетях.