Российскому борцу Исламгерееву подарили автомобиль после победы на чемпионате Европы
Российскому борцу Бозигиту Исламгерееву после победы на чемпионате Европы в Сербии подарили автомобиль.
Машину 20-летнему спортсмену вручили Умар Кремлев, Михаил Мамиашвили и Федерация спортивной борьбы России. Видео опубликовал телеграм-канал Sport Baza.
«Спасибо вам за такую поддержку. Это мотивирует, очень рад этому», – сказал Исламгереев.
На чемпионате Европы Исламгереев в поединке с представителем Франции провел эффектный «бросок кобры», видео которого завирусилось в соцсетях.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport Baza
4 комментария
УАЗ Патриот?
Написано же - автомобиль☝️
Фигасе бросок, прям как паук прыгнул)
