Российские борцы Алиев, Григорьев и Амиров одержали победы на молодежном чемпионате Европы

Российские борцы завоевали три золота в пятый день молодежного чемпионата Европы.

Российские спортсмены завоевали три золотые медали в греко-римской борьбе на молодежном чемпионате Европы (среди спортсменов до 23 лет) в сербском Зренянине.

Победителями соревнований стали Алибек Амиров (до 55 кг), Данил Григорьев (до 77 кг) и Имам Алиев (до 87 кг).

Дорджи Шунгурциков завоевал серебро (до 63 кг), Александр Мелехов – бронзу (до 130 кг).