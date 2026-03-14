Российские борцы Алиев, Григорьев и Амиров одержали победы на молодежном чемпионате Европы
Российские борцы завоевали три золота в пятый день молодежного чемпионата Европы.
Российские спортсмены завоевали три золотые медали в греко-римской борьбе на молодежном чемпионате Европы (среди спортсменов до 23 лет) в сербском Зренянине.
Победителями соревнований стали Алибек Амиров (до 55 кг), Данил Григорьев (до 77 кг) и Имам Алиев (до 87 кг).
Дорджи Шунгурциков завоевал серебро (до 63 кг), Александр Мелехов – бронзу (до 130 кг).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
