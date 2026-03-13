Россиянка Танделова победила на молодежном чемпионате Европы по борьбе

Россиянка Амина Танделова победила на молодежном чемпионате Европы (среди спортсменов до 23 лет) по борьбе.

Соревнования проходят в сербском Зренянине. В финальной схватке в весовой категории до 62 кг Танделова одолела азербайджанку Рузанну Маммадову.

Также на счету сборной России еще три медали: серебро у Екатерины Кошкиной (до 65 кг), бронза у Екатерины Карпушкиной (до 53 кг) и Кристины Братчиковой (до 72 кг).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Материалы по теме
Бросок кобры от нашего борца – главное видео дня
12 марта, 04:10
Российские борцы Исламгереев и Давудгаджиев выиграли золото первенства Европы среди спортсменов до 23 лет
11 марта, 20:50
Российские борцы выиграли три золота на первенстве Европы среди спортсменов до 23 лет
10 марта, 20:44
Рекомендуем
Главные новости
Российские борцы Алиев, Григорьев и Амиров одержали победы на молодежном чемпионате Европы
сегодня, 20:43
Борец Исламгереев о протесте украинца Костюка на награждении: «Просто процитирую президента: нравится, не нравится – терпи, моя красавица»
12 марта, 15:37
Американский борец Рулон Гарднер: «Твердо уверен в том, что спортсмены не должны страдать из-за решений руководителей государств»
12 марта, 06:37
Российские борцы Исламгереев и Давудгаджиев выиграли золото первенства Европы среди спортсменов до 23 лет
11 марта, 20:50
Российские борцы выиграли три золота на первенстве Европы среди спортсменов до 23 лет
10 марта, 20:44
Михаил Мамиашвили: «Матчевая встреча с США должна была состояться в феврале, но ее пришлось перенести. Политическая обстановка в какой-то степени влияет на организацию»
4 марта, 09:40
Мария Захарова: «На Западе нам говорили, что атлетов отстраняют из-за того, что Россия ведет не ту политику. Оказалось, это абсолютно не критерий»
4 марта, 08:17
Российские борцы Сефершаев, Саргсян и Кампаров одержали победы на рейтинговом турнире UWW в Тиране
1 марта, 21:00
Колобков об ударе США и Израиля по Ирану: «Должна быть какая-то реакция МОК. В этой ситуации они не могут отмолчаться»
1 марта, 11:03
Садулаев и Курбанов победили на рейтинговом турнире UWW в Албании
26 февраля, 18:51
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев провел рабочую встречу с министром спорта Узбекистана
25 января, 10:14
Заур Угуев: «Нового ничего к ЧМ не надо добавлять, просто нужно работать, не сачковать»
29 июня 2025, 06:57
Умер двукратный призер ЧМ по греко-римской борьбе Виктор Авдышев
6 мая 2025, 13:25
Карелин о ценностях в спорте: «Это предмет для нападок со стороны тех, кто живет в заблуждениях, считая, что можно навязать миру какие-то особые правила»
25 апреля 2025, 18:52
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля 2025, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
18 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
19 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
18 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Рекомендуем