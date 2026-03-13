Россиянка Танделова победила на молодежном чемпионате Европы по борьбе

Россиянка Танделова выиграла золото на молодежном чемпионате Европы по борьбе.

Россиянка Амина Танделова победила на молодежном чемпионате Европы (среди спортсменов до 23 лет) по борьбе.

Соревнования проходят в сербском Зренянине. В финальной схватке в весовой категории до 62 кг Танделова одолела азербайджанку Рузанну Маммадову.

Также на счету сборной России еще три медали: серебро у Екатерины Кошкиной (до 65 кг), бронза у Екатерины Карпушкиной (до 53 кг) и Кристины Братчиковой (до 72 кг).