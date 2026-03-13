Россиянка Танделова победила на молодежном чемпионате Европы по борьбе

Россиянка Амина Танделова победила на молодежном чемпионате Европы (среди спортсменов до 23 лет) по борьбе.
Соревнования проходят в сербском Зренянине. В финальной схватке в весовой категории до 62 кг Танделова одолела азербайджанку Рузанну Маммадову.
Также на счету сборной России еще три медали: серебро у Екатерины Кошкиной (до 65 кг), бронза у Екатерины Карпушкиной (до 53 кг) и Кристины Братчиковой (до 72 кг).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
