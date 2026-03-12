Борец Исламгереев о протесте украинца Костюка на награждении: «Просто процитирую президента: нравится, не нравится – терпи, моя красавица»

Исламгереев о протесте украинца: нравится, не нравится – терпи, моя красавица.

Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев, комментируя решение украинца Артура Костюка устроить акцию протеста на церемонии награждения, процитировал президента России Владимира Путина.

Исламгереев завоевал золото на чемпионате Европы для спортсменов не старше 23 лет в Сербии, Костюк взял бронзу. Когда на церемонии награждения зазвучал российский гимн, украинский спортсмен сошел с пьедестала и повернулся спиной.

«По поводу победы хотел сказать, что я сильно рад, что смог всех порадовать, своих родителей, близких, друзей, и, конечно, всех болельщиков страны, ведь я представлял Россию на международной арене, а когда ты в составе сборной команды России по борьбе, ты на все соревнования выезжаешь в качестве фаворита, и это большая ответственность.

А по поводу украинского спортсмена мне сказать нечего. Меня с детства учили, что спорт вне политики. Я просто процитирую президента: «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица», – сказал Исламгереев.

Бросок кобры от нашего борца – главное видео дня