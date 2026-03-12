  Борец Исламгереев о протесте украинца Костюка на награждении: «Просто процитирую президента: нравится, не нравится – терпи, моя красавица»
Борец Исламгереев о протесте украинца Костюка на награждении: «Просто процитирую президента: нравится, не нравится – терпи, моя красавица»

Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев, комментируя решение украинца Артура Костюка устроить акцию протеста на церемонии награждения, процитировал президента России Владимира Путина.

Исламгереев завоевал золото на чемпионате Европы для спортсменов не старше 23 лет в Сербии, Костюк взял бронзу. Когда на церемонии награждения зазвучал российский гимн, украинский спортсмен сошел с пьедестала и повернулся спиной. 

«По поводу победы хотел сказать, что я сильно рад, что смог всех порадовать, своих родителей, близких, друзей, и, конечно, всех болельщиков страны, ведь я представлял Россию на международной арене, а когда ты в составе сборной команды России по борьбе, ты на все соревнования выезжаешь в качестве фаворита, и это большая ответственность.

А по поводу украинского спортсмена мне сказать нечего. Меня с детства учили, что спорт вне политики. Я просто процитирую президента: «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица», – сказал Исламгереев. 

Бросок кобры от нашего борца – главное видео дня

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
В знак протеста он мог просто не участвовать в этих соревнованиях
Он просто забыл одеть шлем
Шлем был. Под трико. Иначе полыхнуло бы будь здоров.
Основную радость конечно доставляют победы российских спортсменов. Но не буду скрывать, наблюдать как у многих от этого горит это отдельное удовольствие
корежит некоторых л дей
Кто-то запоминается шикарным победным броском. Кто-то - неумным затылком на награждении
А по поводу украинского спортсмена мне сказать нечего. Меня с детства учили, что спорт вне политики. Я просто процитирую президента

)))))
Если спорт вне политики, то спортсменам нельзя цитировать своих президентов?)
В игровых видах спорта в таких случаях говорят - посмотри на табло. Не хочешь слушать гимн, выиграй и заставь слушать свой. Не можешь, веди себя скромнее.
Биполярка. "Спорт вне политики, поэтому послушайте слова президента"
новость про истерику проигравшего украинца, а вас затрясло от слов россиянина)
ну он же написал, что у него биполярка)))
Если такой патриот то почему он ездит по соревнованиям а не сидит в окопе?
ты про Костюка?
Да
Какой президент такие и попугаи
Копченым пахнуло, судя по количеству минусов в комментариях, хаха.
Бозигит красава!
Украинец расплакался прямо на церемонии награждения чемпионата Европы по борьбе, услышав гимн России.

- «Как только я услышал музыку Александрова и гимн великой России, пронизывавший моё сердце насквозь, то слёзы счастья, размером с корову, покатились по моей щеке. Я не мог держать себя в руках, просто отвернулся и подпевал.
"Когда на церемонии награждения зазвучал российский гимн, украинский спортсмен сошел с пьедестала и повернулся спиной. Затем, он попросил денег"
И надел шлем с героями- коллаборантами.
