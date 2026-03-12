  Американский борец Рулон Гарднер: «Твердо уверен в том, что спортсмены не должны страдать из-за решений руководителей государств»
Американский борец Рулон Гарднер: «Твердо уверен в том, что спортсмены не должны страдать из-за решений руководителей государств»

Американский борец Гарднер выступил против политики в спорте.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе американец Рулон Гарднер выступил против политики в спорте.

Гарднер стал обладателем золотой медали на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, когда в финальной схватке победил россиянина Александра Карелина, который до этого не проигрывал в течение 13 лет.

«Я твердо уверен в том, что спортсмены не должны страдать из-за решений руководителей государств.

Из-за этого (бойкотов Москвы-1980 и Лос-Анджелеса-1984)  многие так и не сумели реализовать мечту. Я лично знаю пятерых или шестерых борцов, которые считают, что их жизнь буквально оборвалась. Они готовились со всей самоотдачей, но не смогли выступить», – сказал Гарднер.

Гарднер также призвал политиков помнить, что спортсмены тренируются всю жизнь ради Олимпийских игр, и не мешать им в этом.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
Рулон Обоев, Камаз Отходов...
Ответ Soames Forsyte
Рулон Обоев, Камаз Отходов...
Ничего своего у них !
Даже имя наше российское украли эти янки !
Материалы по теме
Контракты Куинна Кука в Руанде и Иране сорвались из-за геополитических конфликтов с участием США
вчера, 04:45
Дегтярев о приглашении «Спартака» U15 на турнир с «ПСЖ»: «Юноши становятся первопроходцами, и им уже через несколько лет предстоит побороться за призы на взрослых турнирах ФИФА и УЕФА»
11 марта, 20:09
Митрофанов об ударах США по Ирану: «Мы не за то, чтобы наказывали какую бы то ни было федерацию, а за одинаковые принципы. Российские команды отстранены незаконно»
11 марта, 19:15
Рекомендуем
Главные новости
Россиянка Танделова победила на молодежном чемпионате Европы по борьбе
20 минут назад
Борец Исламгереев о протесте украинца Костюка на награждении: «Просто процитирую президента: нравится, не нравится – терпи, моя красавица»
вчера, 15:37
Российские борцы Исламгереев и Давудгаджиев выиграли золото первенства Европы среди спортсменов до 23 лет
11 марта, 20:50
Российские борцы выиграли три золота на первенстве Европы среди спортсменов до 23 лет
10 марта, 20:44
Михаил Мамиашвили: «Матчевая встреча с США должна была состояться в феврале, но ее пришлось перенести. Политическая обстановка в какой-то степени влияет на организацию»
4 марта, 09:40
Мария Захарова: «На Западе нам говорили, что атлетов отстраняют из-за того, что Россия ведет не ту политику. Оказалось, это абсолютно не критерий»
4 марта, 08:17
Российские борцы Сефершаев, Саргсян и Кампаров одержали победы на рейтинговом турнире UWW в Тиране
1 марта, 21:00
Колобков об ударе США и Израиля по Ирану: «Должна быть какая-то реакция МОК. В этой ситуации они не могут отмолчаться»
1 марта, 11:03
Садулаев и Курбанов победили на рейтинговом турнире UWW в Албании
26 февраля, 18:51
Гацалов продолжит работу на посту главного тренера сборной России по вольной борьбе
17 февраля, 08:52
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев провел рабочую встречу с министром спорта Узбекистана
25 января, 10:14
Заур Угуев: «Нового ничего к ЧМ не надо добавлять, просто нужно работать, не сачковать»
29 июня 2025, 06:57
Умер двукратный призер ЧМ по греко-римской борьбе Виктор Авдышев
6 мая 2025, 13:25
Карелин о ценностях в спорте: «Это предмет для нападок со стороны тех, кто живет в заблуждениях, считая, что можно навязать миру какие-то особые правила»
25 апреля 2025, 18:52
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля 2025, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
18 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
19 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
18 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Рекомендуем