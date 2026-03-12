Американский борец Рулон Гарднер: «Твердо уверен в том, что спортсмены не должны страдать из-за решений руководителей государств»

Американский борец Гарднер выступил против политики в спорте.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе американец Рулон Гарднер выступил против политики в спорте.

Гарднер стал обладателем золотой медали на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, когда в финальной схватке победил россиянина Александра Карелина, который до этого не проигрывал в течение 13 лет.

«Я твердо уверен в том, что спортсмены не должны страдать из-за решений руководителей государств.

Из-за этого (бойкотов Москвы-1980 и Лос-Анджелеса-1984) многие так и не сумели реализовать мечту. Я лично знаю пятерых или шестерых борцов, которые считают, что их жизнь буквально оборвалась. Они готовились со всей самоотдачей, но не смогли выступить», – сказал Гарднер.

Гарднер также призвал политиков помнить, что спортсмены тренируются всю жизнь ради Олимпийских игр, и не мешать им в этом.