Российские борцы Исламгереев и Давудгаджиев выиграли золото первенства Европы среди спортсменов до 23 лет

Россияне Исламгереев и Давудгаджиев победили на первенстве Европы по борьбе.

Российские борцы вольного стиля Бозигит Исламгереев и Хабиб Давудгаджиев выиграли золотые медали первенства Европы среди спортсменов до 23 лет в Зренянине (Сербия).

Исламгереев в финале в весовой категории до 86 кг одержал победу над турком Ахметом Яганом.

Давудгаджиев (до 125 кг) в борьбе за золото одолел азербайджанца Юсифа Дурсунова.

Магомед Байтукаев в схватке за бронзу в весе до 74 кг победил белоруса Александра Хулника.

Мустафагаджи Малачдибиров (до 92 кг) в утешительном финале одоле Князя Ибояна из Армении.

Первенство Европы завершится 15 марта.

Бросок кобры от нашего борца – главное видео дня