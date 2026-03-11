Российские борцы Исламгереев и Давудгаджиев выиграли золото первенства Европы среди спортсменов до 23 лет
Россияне Исламгереев и Давудгаджиев победили на первенстве Европы по борьбе.
Российские борцы вольного стиля Бозигит Исламгереев и Хабиб Давудгаджиев выиграли золотые медали первенства Европы среди спортсменов до 23 лет в Зренянине (Сербия).
Исламгереев в финале в весовой категории до 86 кг одержал победу над турком Ахметом Яганом.
Давудгаджиев (до 125 кг) в борьбе за золото одолел азербайджанца Юсифа Дурсунова.
Магомед Байтукаев в схватке за бронзу в весе до 74 кг победил белоруса Александра Хулника.
Мустафагаджи Малачдибиров (до 92 кг) в утешительном финале одоле Князя Ибояна из Армении.
Первенство Европы завершится 15 марта.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Что Исламгереев сделал в четвертьфинале - это нечто! Бросок кобры, белки-летяги, как только не назвали! В мировых СМИ завирусилось. Просто красавчик!
Согласен, очень эффектно выглядело и главное - эффективно
Целого Князя одолел!
