Российские борцы Сефершаев, Саргсян и Кампаров одержали победы на рейтинговом турнире UWW в Тиране

Российские борцы завоевали три золотые медали на рейтинговом турнире UWW.

В Албании завершился рейтинговый турнир Объединенного мира борьбы (UWW).

Российские борцы, выступавшие в нейтральном статусе, в заключительный день соревнований завоевали три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

Золото взяли Эмин Сефершаев (весовая категория до 55 кг), Артур Саргсян (до 97 кг) и Марат Кампаров (до 130 кг).

Серебро в весовой категории до 82 кг завоевал Адлет Тюлюбаев, в той же весовой категории бронзу взял Ираклий Каландия. Также бронзовые медали в весовой категории до 60 кг завоевали Садык Лалаев и Сунер Конунов.

Опубликовано: Полина Лоцик
греко-римская борьба
UWW
Адлет Тюлюбаев
Ираклий Каландия
Садык Лалаев
Эмин Сефершаев
Артур Саргсян
результаты
