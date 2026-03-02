Российские борцы Сефершаев, Саргсян и Кампаров одержали победы на рейтинговом турнире UWW в Тиране

Российские борцы завоевали три золотые медали на рейтинговом турнире UWW.

В Албании завершился рейтинговый турнир Объединенного мира борьбы (UWW ).

Российские борцы, выступавшие в нейтральном статусе, в заключительный день соревнований завоевали три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

Золото взяли Эмин Сефершаев (весовая категория до 55 кг), Артур Саргсян (до 97 кг) и Марат Кампаров (до 130 кг).

Серебро в весовой категории до 82 кг завоевал Адлет Тюлюбаев, в той же весовой категории бронзу взял Ираклий Каландия. Также бронзовые медали в весовой категории до 60 кг завоевали Садык Лалаев и Сунер Конунов.