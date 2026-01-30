Умар Кремлев возглавит попечительский совет Федерации спортивной борьбы России. Его кандидатуру предложил Мамиашвили
Умар Кремлев возглавит попечительский совет Федерации спортивной борьбы России.
Исполком Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) единогласно утвердил кандидатуру Умара Кремлева на должность председателя попечительского совета организации.
Об этом сообщает пресс-служба организации. Кандидатуру Кремлева предложил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.
Кремлеву 43 года, он является президентом Международной федерации бокса (IBA) и Международной федерации нард (IBF).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация спортивной борьбы России
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Два сапога пара
Кремлев, конечно, вцепился мощно во все структуры. Он почти везде директор или учредитель. Явно метит на какую-то очень высокую государственную должность в будущем
Кремлев, конечно, вцепился мощно во все структуры. Он почти везде директор или учредитель. Явно метит на какую-то очень высокую государственную должность в будущем
Это не он сам а за ним стоит начальник охраны Путина
Капец у него нагрузка теперь будет. Ещё и бороться заставят😊😊😊
Будут пилить на двоих
Таджик рвется к власти
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем