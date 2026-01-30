  • Спортс
  • Борьба
  • Новости
  • Умар Кремлев возглавит попечительский совет Федерации спортивной борьбы России. Его кандидатуру предложил Мамиашвили
6

Умар Кремлев возглавит попечительский совет Федерации спортивной борьбы России. Его кандидатуру предложил Мамиашвили

Умар Кремлев возглавит попечительский совет Федерации спортивной борьбы России.

Исполком Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) единогласно утвердил кандидатуру Умара Кремлева на должность председателя попечительского совета организации.

Об этом сообщает пресс-служба организации. Кандидатуру Кремлева предложил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Кремлеву 43 года, он является президентом Международной федерации бокса (IBA) и Международной федерации нард (IBF).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация спортивной борьбы России
ФСБР
logoМихаил Мамиашвили
logoУмар Кремлев
IBA
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Два сапога пара
Кремлев, конечно, вцепился мощно во все структуры. Он почти везде директор или учредитель. Явно метит на какую-то очень высокую государственную должность в будущем
Ответ мохнатка
Кремлев, конечно, вцепился мощно во все структуры. Он почти везде директор или учредитель. Явно метит на какую-то очень высокую государственную должность в будущем
Это не он сам а за ним стоит начальник охраны Путина
Капец у него нагрузка теперь будет. Ещё и бороться заставят😊😊😊
Будут пилить на двоих
Таджик рвется к власти
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Российский борец вольного стиля Сотиев дисквалифицирован на 6 лет из-за отказа сдавать допинг-пробу
1 февраля, 07:40
Михаил Мамиашвили: «Критерии отбора на Олимпийские игры должны быть равными для представителя любой страны. Если такого не делается, это дискриминация»
28 января, 13:25
Михаил Мамиашвили: «Сейчас на повестке стоит вопрос о допуске всей сборной России по борьбе под флагом и гимном»
27 января, 14:25
Светлана Журова: «У тех стран, которые оголтело были против нас, больше нет шансов протестовать, и мы потихоньку возвращаемся»
24 января, 07:04
Объединенный мир борьбы допустил российских спортсменов в возрасте до 24 лет на турниры с флагом и гимном
23 января, 10:58
Садулаев о контракте с американской лигой: «Я остаюсь верен своей стране. Выступление в RAF – возможность заявить об уровне российской школы борьбы»
17 января, 13:44
Мамиашвили о контракте Садулаева с американской лигой: «Это печальная новость. Видимо, закрыв глаза на все, можно пойти туда, где дают не рубль, а пять»
15 января, 19:03
Мамиашвили о потасовке на турнире в Грозном: «Эпизод без внимания не останется. Уверен, ситуация будет уроком и для тренеров, и для судьи»
12 января, 11:26
Карелин о трофейном мотоцикле Harley-Davidson 1995 года: «Я на нем до сих пор езжу, и пробег смехотворно мал»
31 декабря 2025, 11:38
Двукратный чемпион России по вольной борьбе Малик Шаваев будет выступать за Киргизию
25 декабря 2025, 19:17
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев провел рабочую встречу с министром спорта Узбекистана
25 января, 10:14
Заур Угуев: «Нового ничего к ЧМ не надо добавлять, просто нужно работать, не сачковать»
29 июня 2025, 06:57
Умер двукратный призер ЧМ по греко-римской борьбе Виктор Авдышев
6 мая 2025, 13:25
Карелин о ценностях в спорте: «Это предмет для нападок со стороны тех, кто живет в заблуждениях, считая, что можно навязать миру какие-то особые правила»
25 апреля 2025, 18:52
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля 2025, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
18 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
19 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
18 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Рекомендуем