Умар Кремлев возглавит попечительский совет Федерации спортивной борьбы России. Его кандидатуру предложил Мамиашвили

Умар Кремлев возглавит попечительский совет Федерации спортивной борьбы России.

Исполком Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) единогласно утвердил кандидатуру Умара Кремлева на должность председателя попечительского совета организации.

Об этом сообщает пресс-служба организации. Кандидатуру Кремлева предложил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Кремлеву 43 года, он является президентом Международной федерации бокса (IBA) и Международной федерации нард (IBF).