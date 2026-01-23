  • Спортс
Объединенный мир борьбы допустил российских спортсменов в возрасте до 24 лет на турниры с флагом и гимном

Российских борцов в возрасте до 24 лет допустили к турнирам с флагом и гимном.

Объединенный мир борьбы (UWW) принял решение допустить российских спортсменов в возрасте до 24 лет к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном страны.

Об этом сообщил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Бюро Объединенного мира борьбы приняло решение допустить российскую молодежь до 24 лет и младшие возрасты до участия в международных соревнованиях с флагом и гимном страны. Вопрос по взрослым пока остается открытым, он будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний бюро», – сказал Мамиашвили.

В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать участников юношеских турниров из России к соревнованиям с национальной символикой. Рекомендации МОК допускать взрослых спортсменов только в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий остались в силе. 

Оттепель для нашего спорта: возвращают флаг, допускают игровиков, МОК отменил бан юношей

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
