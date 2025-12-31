Карелин о трофейном мотоцикле Harley-Davidson 1995 года: «Я на нем до сих пор езжу, и пробег смехотворно мал»

Карелин рассказал, что до сих пор ездит на трофейном мотоцикле Harley-Davidson.

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил, что до сих пор ездит на мотоцикле Harley-Davidson.

В 1995 году Карелин получил Harley-Davidson в качестве приза за победу на турнире в Новосибирске.

«А что ему будет? Я на нем до сих пор езжу, и пробег смехотворно мал. По городу, в хорошую сухую погоду, я же не байкер. И не заколдованный мотопутешественник.

Мне нравятся «Тойоты» и «Мерседесы». Но сейчас все изменилось. Видимо, это связано с наступлением опыта, я уже не гонюсь за новой моделью и не исследую их характеристики. Люблю комфорт и габариты, в моем случае это как минимум Land Cruiser», – сказал Карелин.