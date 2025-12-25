Двукратный чемпион России по вольной борьбе Малик Шаваев будет выступать за Киргизию

Российский борец вольного стиля Шаваев перешел в Киргизию.

Двукратный чемпион России по вольной борьбе Малик Шаваев сменил гражданство и будет выступать за Киргизию.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили .

«Шаваев сменил спортивное гражданство. Он будет выступать за Киргизию. Мы получим за него компенсацию. Это не лидер сборной, нормальная практика. Большая ли компенсация? Хотелось бы больше», – сказал Мамиашвили.

29-летний Шаваев является победителем Игр БРИКС 2024 года.