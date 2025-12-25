Двукратный чемпион России по вольной борьбе Малик Шаваев будет выступать за Киргизию
Российский борец вольного стиля Шаваев перешел в Киргизию.
Двукратный чемпион России по вольной борьбе Малик Шаваев сменил гражданство и будет выступать за Киргизию.
Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
«Шаваев сменил спортивное гражданство. Он будет выступать за Киргизию. Мы получим за него компенсацию. Это не лидер сборной, нормальная практика. Большая ли компенсация? Хотелось бы больше», – сказал Мамиашвили.
29-летний Шаваев является победителем Игр БРИКС 2024 года.
