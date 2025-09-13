Абдулрашид Садулаев о пропуске ЧМ: «Вопрос с визой так и не был решен. Это тяжело принять, ведь весь сезон мы готовимся именно к главным стартам»

Абдулрашид Садулаев тяжело принял отказ в визе в Хорватию для участия в ЧМ.

«Многие уже знают, что я не смогу выйти на ковер в Загребе…

Мы провели три серьезных сбора, подошли к чемпионату мира в полной боевой готовности, но история повторяется – вопрос с шенгенской визой так и не был решен. Это тяжело принять, ведь весь сезон мы готовимся именно к главным стартам.

В эти дни я особенно чувствую вашу поддержку – звонки и сообщения от болельщиков со всего мира придают мне силы. Огромное спасибо каждому! Я продолжу бороться, пока есть здоровье и энергия. Я принимаю это испытание от Всевышнего с терпением и смирением, веря, что в Его воле есть мудрость и благо.

Благодарю руководство нашей страны, которое до последнего пыталось помочь. Всей нашей команде желаю показать максимум своих возможностей. Удачи и моему дублеру Магомеду Курбанову – ждем побед!» – написал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе.