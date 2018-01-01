В зимнее путешествие – с сервисом подписки на автомобиль Hyundai
Mobility
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Маршрут
Москва
Бронницы
Воронеж
Миллерово
Ростов-на-Дону
Краснодар
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Из зимы в тепло
Южные парки и воронежские стейки
69 км от центра Москвы
Зачем ехать:
Посмотреть на базу сборной Аргентины на ЧМ-2018
1-2 часа
Бронницы
Для того чтобы попасть в Бронницы, нужно с самого начала съехать с
трассы М-4 «Дон» и сделать небольшой крюк. Рекомендуется не только
персональным фанатам Лионеля Месси (именно в этом городе аргентинец
вместе со своей сборной базировался во время ЧМ-2018, отмечал свой день
рождения и любовался огромным граффити в свою честь), но и любителям
тихих благополучных подмосковных городов с длинной историей и красивыми
видами на Москва-реку.
База сборной Аргентины до сих пор в полном порядке: 8 футбольных полей с
газоном по стандартам ФИФА, одно поле с искусственным газоном, гребной
канал, трасса для лыжников и бегунов, многочисленные группы для детей
всех возрастов и со всей округи.
Чтобы пройтись по историческому центру, надо доехать до Собора Михаила
Архангела, пройтись вокруг, спуститься к местному озеру, посмотреть на
Москва-реку – и отправляться дальше. Впереди долгий путь.
Воронеж
515 км от центра Москвы
Зачем ехать:
Вкусно поесть, побегать на лыжах в отличном парке
1 день
Поскольку у нас прежде всего спортивное путешествие, то начнем не с
ресторанов и местных деликатесов, а с парка «Олимпик». Когда-то
ведомственная лыжная база, «Олимпик» сумел не стать очередной
«заброшкой», а превратился в место паломничества воронежцев разных
мастей: от любителей посидеть на лужайке в хорошую погоду и рыбаков до
полупрофессиональных спортсменов.
Здесь можно и покататься на лыжах (работает прокат), и просто
пройтись, и покормить белок – короче, с одной стороны, отдохнуть от
городской суеты, с другой – с городским же комфортом.
Ну а покатавшись на лыжах, можно отправляться есть. Мы не будем
советовать конкретные рестораны – просто помните, что Воронежскую
область не зря называют «мясной столицей России», и к «Спартаку» это
не имеет никакого отношения. Воронеж – один из лидеров по
производству говядины, в том числе «мраморной»: если кто и выиграл
от перестрелки санкций и антисанкций, то как раз местные
производители. Здесь не только разводят крупный рогатый скот, но и
выращивают кукурузу для его прокорма – получается и удобно, и
выгодно.
Короче говоря, уехать из Воронежа, не съев стейк – это как не
попробовать краба во Владивостоке или не сходить на Невский в
Питере.
Миллерово
868 км от центра Москвы
Зачем ехать:
Посмотреть на прославленный Глушаковым город
1 день
Еще один небольшой крюк в сторону от трассы, ведущей прямиком в
Краснодар, и вы в Миллерово. Не сказать, чтобы это место чем-то
было известно до середины 2010-х, но затем его неожиданно
прославил в то время капитан «Спартака» Денис Глушаков. Именно с
самогоном из Миллерово он поехал к «Открытие-Арене» после того,
как «Спартак» стал чемпионом страны. Потом про мутную жидкость в
огромной бутылке его где только ни спрашивали – а Леонид Федун пил
миллеровский самогон в эфире «Вечернего Урганта».
Если «самогонщиков» без Глушакова вы в Миллерово вряд ли найдете,
то вот другое наследие футболиста обнаружить труда не составит. По
инициативе и на деньги Дениса в городе на месте пустыря построили
футбольный стадион с искусственным газоном. На нем играет ФК
«Родина» (название, кстати, тоже придумал Глушаков). И ничего, что
больших успехов клуб пока не достиг – разве в этом дело?
Теоретически в Миллерово можно и совсем не выходить из машины: достать
термосы, бутерброды и устроить небольшой пикник с приятным видом. В
автомобилях, доступных Hyundai Mobility, можно устроиться с настоящим
домашним уютом.
Ростов-на-Дону
1077 км от центра Москвы
Зачем ехать:
Посмотреть на арену, где Бельгия обыграла Японию
1-2 дня
Футбольный клуб «Ростов» – наиболее самобытная российская команда из
провинции. Недавнее участие в еврокубках, тренер Валерий Карпин,
пикирующийся с Бастой в инстаграме, новенькая арена, построенная
специально к чемпионату мира – идеальные составляющие для того, чтобы
включить Ростов в спортивную поездку. По «Ростов Арене» водят экскурсии,
в том числе внутри обзорных по всему городу.
Ростов-на-Дону
В Ростове, как и в Воронеже, можно придумать себе гастрономическую
программу, которую надо сочетать с культурной. Шолохов-центр,
исторический парк «Россия – моя история», Донской военно-исторический
музей: казацкая вольница и события гражданской войны, описанной в
«Тихом Доне», здесь до сих пор переживаются и рефлексируются.
Ну а для тех, кто интересуется более древней историей, рядом с
Ростовом располагается музей-заповедник Танаис на месте античного
города Танаис (так древние греки называли Дон).
Путешествуй на большие растояния
Москва – Краснодар – один из самых длинных наших маршрутов. Hyundai Mobility подходит для путешествий на большие расстояния – до конца февраля по тарифу Zima доступный пробег увеличен до 5 000 километров в месяц. Вы получите машину в отличном состоянии, сразу же готовую к длинным путешествиям.
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Краснодар
1348 км от центра Москвы
Зачем ехать:
Оценить размах проекта Галицкого
1-2 дня
Краснодар – южная столица России, и не в последнюю очередь это связано
со спортом. Самый успешный провинциальный проект, футбольный клуб
«Краснодар», в этом году дебютировал в Лиге чемпионов, но главное даже
не то, как команда выступает, а в том, как она влияет на город. Стадион
«Краснодар» стал одной из главных достопримечательностей города, а парк
вокруг стадиона – обязателен для посещения и зимой, и летом.
Краснодар
Краснодар вообще гордится своими парками, скверами и пространствами для
неспешных прогулок с заходами в бары и рестораны. Красная улица, которая
на выходные становится пешеходной, парк «Солнечный остров», Городской
сад, Чистяковская роща – в Краснодаре явно будет где размять ноги после
долгой поездки на автомобиле.