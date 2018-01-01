Воронеж

Поскольку у нас прежде всего спортивное путешествие, то начнем не с ресторанов и местных деликатесов, а с парка «Олимпик». Когда-то ведомственная лыжная база, «Олимпик» сумел не стать очередной «заброшкой», а превратился в место паломничества воронежцев разных мастей: от любителей посидеть на лужайке в хорошую погоду и рыбаков до полупрофессиональных спортсменов.

Здесь можно и покататься на лыжах (работает прокат), и просто пройтись, и покормить белок – короче, с одной стороны, отдохнуть от городской суеты, с другой – с городским же комфортом.