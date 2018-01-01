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Маршрут

Москва

Бронницы

Воронеж

Миллерово

Ростов-на-Дону

Краснодар

Из зимы в тепло

Южные парки и воронежские стейки
69 км от центра Москвы
Зачем ехать:

Посмотреть на базу сборной Аргентины на ЧМ-2018

1-2 часа

Бронницы

Для того чтобы попасть в Бронницы, нужно с самого начала съехать с трассы М-4 «Дон» и сделать небольшой крюк. Рекомендуется не только персональным фанатам Лионеля Месси (именно в этом городе аргентинец вместе со своей сборной базировался во время ЧМ-2018, отмечал свой день рождения и любовался огромным граффити в свою честь), но и любителям тихих благополучных подмосковных городов с длинной историей и красивыми видами на Москва-реку.
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База сборной Аргентины до сих пор в полном порядке: 8 футбольных полей с газоном по стандартам ФИФА, одно поле с искусственным газоном, гребной канал, трасса для лыжников и бегунов, многочисленные группы для детей всех возрастов и со всей округи.
Alt Text! Чтобы пройтись по историческому центру, надо доехать до Собора Михаила Архангела, пройтись вокруг, спуститься к местному озеру, посмотреть на Москва-реку – и отправляться дальше. Впереди долгий путь.
Воронеж
515 км от центра Москвы
Зачем ехать:

Вкусно поесть, побегать на лыжах в отличном парке

1 день

Поскольку у нас прежде всего спортивное путешествие, то начнем не с ресторанов и местных деликатесов, а с парка «Олимпик». Когда-то ведомственная лыжная база, «Олимпик» сумел не стать очередной «заброшкой», а превратился в место паломничества воронежцев разных мастей: от любителей посидеть на лужайке в хорошую погоду и рыбаков до полупрофессиональных спортсменов.

Здесь можно и покататься на лыжах (работает прокат), и просто пройтись, и покормить белок – короче, с одной стороны, отдохнуть от городской суеты, с другой – с городским же комфортом.

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Ну а покатавшись на лыжах, можно отправляться есть. Мы не будем советовать конкретные рестораны – просто помните, что Воронежскую область не зря называют «мясной столицей России», и к «Спартаку» это не имеет никакого отношения. Воронеж – один из лидеров по производству говядины, в том числе «мраморной»: если кто и выиграл от перестрелки санкций и антисанкций, то как раз местные производители. Здесь не только разводят крупный рогатый скот, но и выращивают кукурузу для его прокорма – получается и удобно, и выгодно.

Короче говоря, уехать из Воронежа, не съев стейк – это как не попробовать краба во Владивостоке или не сходить на Невский в Питере.
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Миллерово

868 км от центра Москвы
Зачем ехать:

Посмотреть на прославленный Глушаковым город

1 день

Еще один небольшой крюк в сторону от трассы, ведущей прямиком в Краснодар, и вы в Миллерово. Не сказать, чтобы это место чем-то было известно до середины 2010-х, но затем его неожиданно прославил в то время капитан «Спартака» Денис Глушаков. Именно с самогоном из Миллерово он поехал к «Открытие-Арене» после того, как «Спартак» стал чемпионом страны. Потом про мутную жидкость в огромной бутылке его где только ни спрашивали – а Леонид Федун пил миллеровский самогон в эфире «Вечернего Урганта».

Если «самогонщиков» без Глушакова вы в Миллерово вряд ли найдете, то вот другое наследие футболиста обнаружить труда не составит. По инициативе и на деньги Дениса в городе на месте пустыря построили футбольный стадион с искусственным газоном. На нем играет ФК «Родина» (название, кстати, тоже придумал Глушаков). И ничего, что больших успехов клуб пока не достиг – разве в этом дело?

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Теоретически в Миллерово можно и совсем не выходить из машины: достать термосы, бутерброды и устроить небольшой пикник с приятным видом. В автомобилях, доступных Hyundai Mobility, можно устроиться с настоящим домашним уютом.

Ростов-на-Дону

1077 км от центра Москвы
Зачем ехать:

Посмотреть на арену, где Бельгия обыграла Японию

1-2 дня
Футбольный клуб «Ростов» – наиболее самобытная российская команда из провинции. Недавнее участие в еврокубках, тренер Валерий Карпин, пикирующийся с Бастой в инстаграме, новенькая арена, построенная специально к чемпионату мира – идеальные составляющие для того, чтобы включить Ростов в спортивную поездку. По «Ростов Арене» водят экскурсии, в том числе внутри обзорных по всему городу.

Ростов-на-Дону

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В Ростове, как и в Воронеже, можно придумать себе гастрономическую программу, которую надо сочетать с культурной. Шолохов-центр, исторический парк «Россия – моя история», Донской военно-исторический музей: казацкая вольница и события гражданской войны, описанной в «Тихом Доне», здесь до сих пор переживаются и рефлексируются.

Ну а для тех, кто интересуется более древней историей, рядом с Ростовом располагается музей-заповедник Танаис на месте античного города Танаис (так древние греки называли Дон).
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Путешествуй на большие растояния

Москва – Краснодар – один из самых длинных наших маршрутов. Hyundai Mobility подходит для путешествий на большие расстояния – до конца февраля по тарифу Zima доступный пробег увеличен до 5 000 километров в месяц. Вы получите машину в отличном состоянии, сразу же готовую к длинным путешествиям.
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Краснодар

1348 км от центра Москвы
Зачем ехать:

Оценить размах проекта Галицкого

1-2 дня
Краснодар – южная столица России, и не в последнюю очередь это связано со спортом. Самый успешный провинциальный проект, футбольный клуб «Краснодар», в этом году дебютировал в Лиге чемпионов, но главное даже не то, как команда выступает, а в том, как она влияет на город. Стадион «Краснодар» стал одной из главных достопримечательностей города, а парк вокруг стадиона – обязателен для посещения и зимой, и летом.

Краснодар

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Краснодар вообще гордится своими парками, скверами и пространствами для неспешных прогулок с заходами в бары и рестораны. Красная улица, которая на выходные становится пешеходной, парк «Солнечный остров», Городской сад, Чистяковская роща – в Краснодаре явно будет где размять ноги после долгой поездки на автомобиле.
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Тарифы