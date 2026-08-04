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  4. Спиридонов об отказе волейболистов от ЧМ: «Раз нас допустили, то какая разница, где играть – в Польше, #####, или на Луне? Надо ехать и играть!»

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Спиридонов об отказе волейболистов от ЧМ: «Раз нас допустили, то какая разница, где играть – в Польше, #####, или на Луне? Надо ехать и играть!»
Спиридонов: волейболисты зря отказались от ЧМ в Польше, надо ехать и играть.

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов не поддержал решение сборной России отказаться от участия в чемпионате мира-2027 в Польше. 

Ранее стало известно, что сборная РФ отказалась от участия в мужском чемпионате мира 2027 года из-за отсутствия гарантий безопасности: «Думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики».

При этом в Польской федерации волейбола назвали «невозможным» участие россиян в турнире, несмотря на решение международной федерации (FIVB) о допуске команды.

«Я считаю, федерация поступила неправильно, что сборная отказалась от ЧМ в Польше! Раз нас допустили, то какая разница, где играть, в Польше, #####, в Италии или на Луне? Надо играть!

Мы в 2014 году играли уже в Польше, когда ситуация с Крымом произошла, тоже несладко было, ну мы же как-то играли, и че? Надо ехать и играть! Мы были бы фаворитами, как и всегда», – сказал Спиридонов. 

🏐 Россию вернули в волейболе! Крутая новость и сигнал для футбола с хоккеем

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Mash на спорте
чемпионат мира
logoАлексей Спиридонов
logoСборная России по волейболу
брань
logoПолитика
ВФВ

Комментарии

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Согласен #####!
### поспоришь!
ОтветЮ. Евгеньевич
Согласен #####! ### поспоришь!
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ОтветRuss Ivan
Комментарий скрыт
Ерунда!
Когда нас вернут в футболе, мы тоже от них бегать будем?
А если другие "чехи и румыны" нам угрожать начнут краской и кирпичами, мы и от них спрячемся?
Пусть привыкают.
Главное чтобы женская сборная по пляжному волейболу не отказывалась от турниров, остальное можно пережить
Ответmold-cel
Главное чтобы женская сборная по пляжному волейболу не отказывалась от турниров, остальное можно пережить
А толку? Тут совсем недавно объясняли как теперь женский спорт правильно снимать.
ОтветМихаил Пашков
А толку? Тут совсем недавно объясняли как теперь женский спорт правильно снимать.
Пока лёгкой атлетики только коснулось
Надо было ехать !
Но мне кажется они что то не договаривают , может условие было не участвик в ЧМ
ОтветАлександр Романов
Надо было ехать ! Но мне кажется они что то не договаривают , может условие было не участвик в ЧМ
Тут же написано, что Польша считает невозможным участие сборной России
ОтветGuillermo
Тут же написано, что Польша считает невозможным участие сборной России
Если какая-то страна считает невозможным участие нашей сборной у себя в стране, значит эта страна не должна проводить турнир
Безотносительно личности сказавшего - совершенно прав. Дебильное решение ©️
Вот уж не думал, что такое напишу, но: Спиридонов всё правильно сказал. Надо было ехать, а не впустили бы поляки, то это нашим только на руку. В случае скандала правы были бы мы(раз сборную допустили) и даже поддержку бы снискали. А так получается, что сами руки опустили и всё
Ответr0manaraslanov@yandex.ru
Вот уж не думал, что такое напишу, но: Спиридонов всё правильно сказал. Надо было ехать, а не впустили бы поляки, то это нашим только на руку. В случае скандала правы были бы мы(раз сборную допустили) и даже поддержку бы снискали. А так получается, что сами руки опустили и всё
Если вы согласны со Спиридоновым у вас проблемы
ОтветVasily Stavchansky
Если вы согласны со Спиридоновым у вас проблемы
Интересно, а если бы то же самое сказал Дегтярев, то проблем не было бы.
любопытный прецедент - то кричим "ах-ах! нас не допускают/отменяют, какие твари!"
а то сами о безопасности вдруг вспомнили...
Тогда не надо бороться за допуск, если откажут пшеки, это уже их позор, а так просто испугались.
Кстати, невозможность участия полноценного спортивного соревнования в какой то стране должно быть проблемой этой страны, а не какой то сборной.

Если Польша не в состоянии цивилизованно организовать спортивное соревнование для всех участников спортивных федераций, то в стране-курве просто не должно быть никаких спортивных соревнований.
Ответbeleran
Кстати, невозможность участия полноценного спортивного соревнования в какой то стране должно быть проблемой этой страны, а не какой то сборной. Если Польша не в состоянии цивилизованно организовать спортивное соревнование для всех участников спортивных федераций, то в стране-курве просто не должно быть никаких спортивных соревнований.
ты же понимаешь что Польша и ее федерация это одни из определяющих федерации в волейболе? И если международная организация где рулят бразильские мурзилки нас с горем пополам допустила до соревнований, то европейская где Польша много чего решает нас прокатила на кое чем. И вот в такой момент надо с ними окончательно посраться, гениально
Пусть сам едет туда, а мы посмотрим, как его будет МИД оттуда вытаскивать, как того учёного
Поляки и так бы не допустили команду России до 2027 года еще все может изменится
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