Спиридонов об отказе волейболистов от ЧМ: «Раз нас допустили, то какая разница, где играть – в Польше, #####, или на Луне? Надо ехать и играть!»

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов не поддержал решение сборной России отказаться от участия в чемпионате мира-2027 в Польше.
Ранее стало известно, что сборная РФ отказалась от участия в мужском чемпионате мира 2027 года из-за отсутствия гарантий безопасности: «Думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики».
При этом в Польской федерации волейбола назвали «невозможным» участие россиян в турнире, несмотря на решение международной федерации (FIVB) о допуске команды.
«Я считаю, федерация поступила неправильно, что сборная отказалась от ЧМ в Польше! Раз нас допустили, то какая разница, где играть, в Польше, #####, в Италии или на Луне? Надо играть!
Мы в 2014 году играли уже в Польше, когда ситуация с Крымом произошла, тоже несладко было, ну мы же как-то играли, и че? Надо ехать и играть! Мы были бы фаворитами, как и всегда», – сказал Спиридонов.
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Комментарии
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### поспоришь!
Когда нас вернут в футболе, мы тоже от них бегать будем?
А если другие "чехи и румыны" нам угрожать начнут краской и кирпичами, мы и от них спрячемся?
Пусть привыкают.
Но мне кажется они что то не договаривают , может условие было не участвик в ЧМ
а то сами о безопасности вдруг вспомнили...
Если Польша не в состоянии цивилизованно организовать спортивное соревнование для всех участников спортивных федераций, то в стране-курве просто не должно быть никаких спортивных соревнований.