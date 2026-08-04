Спиридонов об отказе волейболистов от ЧМ: «Раз нас допустили, то какая разница, где играть – в Польше, #####, или на Луне? Надо ехать и играть!»

Спиридонов: волейболисты зря отказались от ЧМ в Польше, надо ехать и играть.

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов не поддержал решение сборной России отказаться от участия в чемпионате мира-2027 в Польше.

Ранее стало известно, что сборная РФ отказалась от участия в мужском чемпионате мира 2027 года из-за отсутствия гарантий безопасности: «Думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики».

При этом в Польской федерации волейбола назвали «невозможным» участие россиян в турнире, несмотря на решение международной федерации (FIVB) о допуске команды.

«Я считаю, федерация поступила неправильно, что сборная отказалась от ЧМ в Польше! Раз нас допустили, то какая разница, где играть, в Польше, #####, в Италии или на Луне? Надо играть!

Мы в 2014 году играли уже в Польше, когда ситуация с Крымом произошла, тоже несладко было, ну мы же как-то играли, и че? Надо ехать и играть! Мы были бы фаворитами, как и всегда», – сказал Спиридонов.

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