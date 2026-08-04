Дегтярев о допуске волейболистов к Лиге наций: «Приветствуем решение FIVB. Восстановление прав российских спортсменов продолжается»

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что восстановление прав российских спортсменов продолжается.
Так он прокомментировал решение Международной федерации волейбола (FIVB) допустить российские сборные к участию в Лиге наций 2027 года.
«Сборные России по волейболу выступят в Лиге наций 2027 года. Международная федерация волейбола восстановила наши команды в турнире, расширив число участников с 18 до 19 сборных.
Приветствуем это решение FIVB, и также напомню, что федерация стала одной из первых международных спортивных федераций, которая имплементировала июльское решение Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям под государственным флагом и с гимном.
Восстановление прав российских спортсменов продолжается. Этот подход уже стал нормой для большинства международных спортивных федераций, а базовым критерием участия вновь становится спортивный принцип», – отметил министр.
🏐 Россию вернули в волейболе! Крутая новость и сигнал для футбола с хоккеем
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Тут только работа от Министра, и настрой всех на правильную работу по возвращению.