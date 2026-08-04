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  4. Дегтярев о допуске волейболистов к Лиге наций: «Приветствуем решение FIVB. Восстановление прав российских спортсменов продолжается»

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Дегтярев о допуске волейболистов к Лиге наций: «Приветствуем решение FIVB. Восстановление прав российских спортсменов продолжается»
Дегтярев: российских спортсменов восстанавливают в правах – это уже стало нормой.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что восстановление прав российских спортсменов продолжается.

Так он прокомментировал решение Международной федерации волейбола (FIVB) допустить российские сборные к участию в Лиге наций 2027 года.

«Сборные России по волейболу выступят в Лиге наций 2027 года. Международная федерация волейбола восстановила наши команды в турнире, расширив число участников с 18 до 19 сборных.

Приветствуем это решение FIVB, и также напомню, что федерация стала одной из первых международных спортивных федераций, которая имплементировала июльское решение Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям под государственным флагом и с гимном.

Восстановление прав российских спортсменов продолжается. Этот подход уже стал нормой для большинства международных спортивных федераций, а базовым критерием участия вновь становится спортивный принцип», – отметил министр.

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Дегтярева
logoЖенская сборная России по волейболу
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Комментарии

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При всей репутации Дегтярева он оказывается реально делает дела по допуску. Ну или это просто череда совпадений фантастических
ОтветМаксим Новиков
При всей репутации Дегтярева он оказывается реально делает дела по допуску. Ну или это просто череда совпадений фантастических
Откуда могут появиться какие-то совпадения? Никаких предпосылок к этому вообще нет. Санкции от ЕС в сторону Дегтярева тому подтверждение.
Тут только работа от Министра, и настрой всех на правильную работу по возвращению.
толку-то если федерация сама отказывается ехать на ЧМ к примеру. Какие перспективы если в Лиге Наций будет опять не гостеприимная страна-хозяйка?
ОтветА.Д.
толку-то если федерация сама отказывается ехать на ЧМ к примеру. Какие перспективы если в Лиге Наций будет опять не гостеприимная страна-хозяйка?
ЛН играется по всему миру. И состав резиновый.
Неужели вы думаете что дегтярев что то может решить все решают люди далёкие от спорта но на верху
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