Дегтярев о допуске волейболистов к Лиге наций: «Приветствуем решение FIVB. Восстановление прав российских спортсменов продолжается»

Дегтярев: российских спортсменов восстанавливают в правах – это уже стало нормой.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что восстановление прав российских спортсменов продолжается.

Так он прокомментировал решение Международной федерации волейбола (FIVB) допустить российские сборные к участию в Лиге наций 2027 года.

«Сборные России по волейболу выступят в Лиге наций 2027 года. Международная федерация волейбола восстановила наши команды в турнире, расширив число участников с 18 до 19 сборных.

Приветствуем это решение FIVB, и также напомню, что федерация стала одной из первых международных спортивных федераций, которая имплементировала июльское решение Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям под государственным флагом и с гимном.

Восстановление прав российских спортсменов продолжается. Этот подход уже стал нормой для большинства международных спортивных федераций, а базовым критерием участия вновь становится спортивный принцип», – отметил министр.

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