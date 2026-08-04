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Мужская и женская сборные России по волейболу примут участие в Лиге наций-2027
Мужская и женская сборные России по волейболу примут участие в Лиге наций-2027.

Мужская и женская сборные России примут участие в соревнованиях Лиги наций по волейболу в 2027 году.

Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

«Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о том, что продолжает разрабатывать план возвращения российских команд на международные соревнования и подтвердила, что мужская и женская сборные России примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года в качестве команд с наивысшим рейтингом из неквалифицировавшихся ранее.

В связи с этим количественный состав Лиги наций в 2027 году в порядке исключения будет расширен с 18 до 19 как у мужчин, так и у женщин. Это позволит россиянам, женской сборной Словении и мужской команде Финляндии принять участие в следующем розыгрыше турнира. Последние получили право участвовать в Лиге наций благодаря выигранным отборочным соревнованиям.

В настоящее время FIVB пересматривает формат состязаний, необходимый для реализации этого расширения, и в установленные сроки предоставит необходимую информацию», – сообщили в ВФВ.

Российские команды были отстранены от соревнований под эгидой FIVB с 2022 года.

🏐 Россию вернули в волейболе! Крутая новость и сигнал для футбола с хоккеем

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Всероссийская федерация волейбола
FIVB
Лига наций жен
logoЖенская сборная России по волейболу
ВФВ
logoСборная России по волейболу
отстранение и возвращение России
logoЛига наций

Комментарии

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Нас не просто допустили, но и сделали какое-то исключение, чтобы мы могли участвовать. Очень необычно такое читать.
Указанное лишний раз наталкивает на мысли, что абсурдный отказ мужской сборной от ЧМ в Польше - часть договорняка.
Дают всем сохранить лицо (в том числе Полякам).
Ну и хорошо.
Хорошо, если есть с кем и о чем договариваться.
Главное - играть.
ОтветDeoniks
Нас не просто допустили, но и сделали какое-то исключение, чтобы мы могли участвовать. Очень необычно такое читать. Указанное лишний раз наталкивает на мысли, что абсурдный отказ мужской сборной от ЧМ в Польше - часть договорняка. Дают всем сохранить лицо (в том числе Полякам). Ну и хорошо. Хорошо, если есть с кем и о чем договариваться. Главное - играть.
Я думаю (уверен), что это из-за кое-каких беженцев которых там лям + , 100% были бы левые митинги , да и всякие гадости на самом турнире при играх.В итоге и полякам репутацию испортили , и нам играть нормально не дали бы. поляков не выгораживаю , но так будет лучше.П.с а представьте если бы реально поехали и в итоге после 100500 скандалов они бы это прецедент использовали что бы нас не пускали и в других играх командных.
ОтветУзурпатор правды
Я думаю (уверен), что это из-за кое-каких беженцев которых там лям + , 100% были бы левые митинги , да и всякие гадости на самом турнире при играх.В итоге и полякам репутацию испортили , и нам играть нормально не дали бы. поляков не выгораживаю , но так будет лучше.П.с а представьте если бы реально поехали и в итоге после 100500 скандалов они бы это прецедент использовали что бы нас не пускали и в других играх командных.
Логичнее было бы этот прецедент использовать, чтобы не проводить соревнования в Польше. А нас отстранить под любым предлогом могут, и прецеденты не нужны.
Ура!!! Конечно это не смоет горький осадок от отбора у нас Чемпионата Мира тогда. Но мы снова будем смотреть и переживать за наших ребят на мировой арене. Всех болельщиков волейбола с хорошими новостями. Нашим спортсменам успешного возвращения и побед побольше!!! Как долго я этого ждала!!!
Прекрасная новость !
Ок, понятно. Договорились: пропуск ЧМ в обмен на допуск ко всему остальному
Ответdimonivanov
Ок, понятно. Договорились: пропуск ЧМ в обмен на допуск ко всему остальному
А если в Польше будет ЧЕ опять не поедут? Международной федерации пора лишить Польшу соревнований за такую политику.
Ответdimonivanov
Ок, понятно. Договорились: пропуск ЧМ в обмен на допуск ко всему остальному
Похоже. Возможно, девчонок ещё допустят, как аргумент. Не изучал реглапент, но можно и в США матчи наших провести, а не в Канаде
Опять зрада для соседских братушек
ОтветБеглый*
Опять зрада для соседских братушек
Да и пофиг
Вот бы и в других видах спорта так же побыстрей! По-моему первая хорошая новость за сегодня в череде полного негатива.
Отличная новость!!!
говорил же что процйесс пошел. но и как я рад что у блокитных все горит))
А чего запрещали то тогда? Что поменялось в мире то по сравнению с февралём 22го? Основания для изгнания российского спорта сами по себе рассосались? А извиниться тогда за годы изгнания никто не желает перед Россией и перед её спортсменами?
ОтветМаксим Прокофьев
А чего запрещали то тогда? Что поменялось в мире то по сравнению с февралём 22го? Основания для изгнания российского спорта сами по себе рассосались? А извиниться тогда за годы изгнания никто не желает перед Россией и перед её спортсменами?
Донбасс к России присоединили.
Вот бы и в других видах спорта так же побыстрей! По-моему первая хорошая новость за сегодня в череде полного негатива.
ОтветGleboff
Вот бы и в других видах спорта так же побыстрей! По-моему первая хорошая новость за сегодня в череде полного негатива.
это вопрос времени.
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