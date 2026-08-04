Мужская и женская сборные России по волейболу примут участие в Лиге наций-2027.

Мужская и женская сборные России примут участие в соревнованиях Лиги наций по волейболу в 2027 году.

Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

«Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о том, что продолжает разрабатывать план возвращения российских команд на международные соревнования и подтвердила, что мужская и женская сборные России примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года в качестве команд с наивысшим рейтингом из неквалифицировавшихся ранее.

В связи с этим количественный состав Лиги наций в 2027 году в порядке исключения будет расширен с 18 до 19 как у мужчин, так и у женщин. Это позволит россиянам, женской сборной Словении и мужской команде Финляндии принять участие в следующем розыгрыше турнира. Последние получили право участвовать в Лиге наций благодаря выигранным отборочным соревнованиям.

В настоящее время FIVB пересматривает формат состязаний, необходимый для реализации этого расширения, и в установленные сроки предоставит необходимую информацию», – сообщили в ВФВ.

Российские команды были отстранены от соревнований под эгидой FIVB с 2022 года.

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