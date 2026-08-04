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  4. Сборная России отказалась от участия в ЧМ-2027 в Польше из-за отсутствия гарантий безопасности: «Мы думаем, что на турнире будет критически мало спорта и очень много политики»

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Сборная России отказалась от участия в ЧМ-2027 в Польше из-за отсутствия гарантий безопасности: «Мы думаем, что на турнире будет критически мало спорта и очень много политики»
Сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира в Польше.

Сборная России по волейболу отказалась от участия в мужском чемпионате мира в Польше из-за отсутствия гарантий безопасности.

Соревнования пройдут в сентябре 2027 года. Ранее в Польской федерации волейбола назвали «невозможным» участие россиян в турнире, несмотря на решение международной федерации (FIVB) о допуске команды.

«Мужская сборная России не примет участия в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Польше в силу отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов на территории этой страны», – говорится в заявлении Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики. В то же время совместно с FIVB продолжается проработка потенциального участия женской сборной в первом в истории Северной Америки чемпионате мира, который в 2027 году примут США и Канада. Ожидаем справедливого решения, которое пойдет на пользу всему волейбольному сообществу и сделает этот важный старт еще зрелищнее и конкурентнее», – отметил президент ВФВ Станислав Шевченко.

«Игра сборной России в нашей стране невозможна». В Польше, которая примет ЧМ по волейболу, отреагировали на допуск россиян к турнирам

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Всероссийская федерация волейбола
FIVB
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Станислав Шевченко
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Комментарии

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В Федерации совсем идиоты работают?
Зачем они сами подтверждают эту европейскую чушь про безопасность?
Один раз нужно было прогнуть другие страны, сразу заиграли бы против нас, а они сами сливаются, просто уму не постижимо
ОтветВлад Безруков
В Федерации совсем идиоты работают? Зачем они сами подтверждают эту европейскую чушь про безопасность? Один раз нужно было прогнуть другие страны, сразу заиграли бы против нас, а они сами сливаются, просто уму не постижимо
ахахахахахаха прогибатель ))))))))))
куда бы ты поехал без визы в минск ???
Ответcatcher69
ахахахахахаха прогибатель )))))))))) куда бы ты поехал без визы в минск ???
Если бы поляки не дали визу целой сборной на допущенный чемпионат мира, то это был бы повод не давать им больше турниров. А тут уже написали, что они их почему-то постоянно проводят.
Зря имхо, надо было своей игрой всем затыкать рты. Шаг на руку так называемым врагам и тд
Ответfuriking
Зря имхо, надо было своей игрой всем затыкать рты. Шаг на руку так называемым врагам и тд
В Польше были бы риски, причем не на площадке.
И то, если бы поляки визы дали, что тоже не факт.
ОтветAlex1104
В Польше были бы риски, причем не на площадке. И то, если бы поляки визы дали, что тоже не факт.
В Польше организаторы отвечают за безопасность. Вот пусть и отвечают.
Очень странно.
Нас не пускали годами в спорт, прикрываясь мнимой безопасностью, а теперь мы сами отказываемся под этим же предлогом. Как будто оправдывая все предыдущие отстранения.
Безусловно, надо было ехать и пускай другие отказываются, если не хотят с нами играть или не хотят нас видеть.
ОтветDeoniks
Очень странно. Нас не пускали годами в спорт, прикрываясь мнимой безопасностью, а теперь мы сами отказываемся под этим же предлогом. Как будто оправдывая все предыдущие отстранения. Безусловно, надо было ехать и пускай другие отказываются, если не хотят с нами играть или не хотят нас видеть.
Согласен. Помимо всего прочего, это отличный аргумент для ИИХФ, чтобы не пускать наших в хоккее. Все эти годы они безопасностью и прикрываются
ОтветDeoniks
Очень странно. Нас не пускали годами в спорт, прикрываясь мнимой безопасностью, а теперь мы сами отказываемся под этим же предлогом. Как будто оправдывая все предыдущие отстранения. Безусловно, надо было ехать и пускай другие отказываются, если не хотят с нами играть или не хотят нас видеть.
польша реально небезопасное место для россиян. Учитывая как поляки активно помогают бандеровцам оружием, деньгами, наемниками и сколько укров сейчас в польше. Польша де факто объявила войну России.
Нафига? Бредятина.
Вы же сами требовали возвращения и утверждали, что спорт вне политики.
А зачем было отказываться, если поляки сказали, что не пустят? Нужно было ждать реакции федерации мировой, что бы перенесли ЧМ в Россию)
ОтветПетрович
А зачем было отказываться, если поляки сказали, что не пустят? Нужно было ждать реакции федерации мировой, что бы перенесли ЧМ в Россию)
Ха-ха-ха, в Кривое зеркало не пробовали податься?
ОтветПетрович
А зачем было отказываться, если поляки сказали, что не пустят? Нужно было ждать реакции федерации мировой, что бы перенесли ЧМ в Россию)
Да есть много мест, Турция, Италия, Франция могли бы провести ЧМ.
Поразительно просто то, что все эти годы мы говорили: аргумент насчет безопасности абсолютно несостоятелен. И во множестве видов спорта, где нас допустили, все увидели нашу правоту. И тут такое, слов нет просто. Никак нельзя было самим отказываться, даже если международная федерация очень просила
Перечитал несколько раз новость.
Все ещё в голове не укладывается.
Это такая несуразица, что у меня только один адекватный вариант крутится: изначальный договорняк, что мы сами не поедем в Польшу, а нас формально допускают.
Как в любом другом сценарии можно было самим отказаться от ЧМ я представить не могу.
ОтветDeoniks
Перечитал несколько раз новость. Все ещё в голове не укладывается. Это такая несуразица, что у меня только один адекватный вариант крутится: изначальный договорняк, что мы сами не поедем в Польшу, а нас формально допускают. Как в любом другом сценарии можно было самим отказаться от ЧМ я представить не могу.
скорее всего, так и есть. Чинуши не любят скандалов, перетёрли с нашими, пообещали что-то взамен лишь бы с идиотами польскими не связываться
Серьезно? Сами себе нарисовали отстранение ещё на год?
В этом решении нет ничего от спорта, одна политика.
Мягко говоря странное решение, аргумент безопасность звучит бредово.
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