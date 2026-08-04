Сборная России отказалась от участия в ЧМ-2027 в Польше из-за отсутствия гарантий безопасности: «Мы думаем, что на турнире будет критически мало спорта и очень много политики»

Сборная России по волейболу отказалась от участия в мужском чемпионате мира в Польше из-за отсутствия гарантий безопасности.
Соревнования пройдут в сентябре 2027 года. Ранее в Польской федерации волейбола назвали «невозможным» участие россиян в турнире, несмотря на решение международной федерации (FIVB) о допуске команды.
«Мужская сборная России не примет участия в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Польше в силу отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов на территории этой страны», – говорится в заявлении Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
«Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики. В то же время совместно с FIVB продолжается проработка потенциального участия женской сборной в первом в истории Северной Америки чемпионате мира, который в 2027 году примут США и Канада. Ожидаем справедливого решения, которое пойдет на пользу всему волейбольному сообществу и сделает этот важный старт еще зрелищнее и конкурентнее», – отметил президент ВФВ Станислав Шевченко.
«Игра сборной России в нашей стране невозможна». В Польше, которая примет ЧМ по волейболу, отреагировали на допуск россиян к турнирам
Комментарии
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Зачем они сами подтверждают эту европейскую чушь про безопасность?
Один раз нужно было прогнуть другие страны, сразу заиграли бы против нас, а они сами сливаются, просто уму не постижимо
куда бы ты поехал без визы в минск ???
И то, если бы поляки визы дали, что тоже не факт.
Нас не пускали годами в спорт, прикрываясь мнимой безопасностью, а теперь мы сами отказываемся под этим же предлогом. Как будто оправдывая все предыдущие отстранения.
Безусловно, надо было ехать и пускай другие отказываются, если не хотят с нами играть или не хотят нас видеть.
Все ещё в голове не укладывается.
Это такая несуразица, что у меня только один адекватный вариант крутится: изначальный договорняк, что мы сами не поедем в Польшу, а нас формально допускают.
Как в любом другом сценарии можно было самим отказаться от ЧМ я представить не могу.
Мягко говоря странное решение, аргумент безопасность звучит бредово.