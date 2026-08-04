Сборная России отказалась от участия в ЧМ-2027 в Польше из-за отсутствия гарантий безопасности: «Мы думаем, что на турнире будет критически мало спорта и очень много политики»

Сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира в Польше.

Сборная России по волейболу отказалась от участия в мужском чемпионате мира в Польше из-за отсутствия гарантий безопасности.

Соревнования пройдут в сентябре 2027 года. Ранее в Польской федерации волейбола назвали «невозможным » участие россиян в турнире, несмотря на решение международной федерации (FIVB) о допуске команды.

«Мужская сборная России не примет участия в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Польше в силу отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов на территории этой страны», – говорится в заявлении Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики. В то же время совместно с FIVB продолжается проработка потенциального участия женской сборной в первом в истории Северной Америки чемпионате мира, который в 2027 году примут США и Канада. Ожидаем справедливого решения, которое пойдет на пользу всему волейбольному сообществу и сделает этот важный старт еще зрелищнее и конкурентнее», – отметил президент ВФВ Станислав Шевченко.

«Игра сборной России в нашей стране невозможна». В Польше, которая примет ЧМ по волейболу, отреагировали на допуск россиян к турнирам