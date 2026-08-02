  1. Спортс
  2. Волейбол
  3. Новости

  4. Лига наций. Польша в финале на тай-брейке обыграла США, Япония уступила Словении в матче за 3-е место

0
Лига наций. Польша в финале на тай-брейке обыграла США, Япония уступила Словении в матче за 3-е место
США проиграли Польше в финале Лиги наций по волейболу.

2 августа в китайском Нинбо прошли решающие матчи мужской волейбольной Лиги наций. Польша в финале обыграла США. 

Лига наций

Мужчины

Нинбо, Китай

Финал

США – Польша – 2-3 (21:25, 25:23, 27:25, 23:25, 10:15)

Матч за 3-е место

Япония – Словения – 1-3 (21:25, 28:26, 22:25, 22:25)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoЛига наций
результаты
logoСборная Японии по волейболу
logoСборная Польши по волейболу
logoСборная Словении по волейболу
logoСборная США по волейболу

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Ешче Польска не згинела!
Очень крутой воллейбол играли сборные. Смотрел с удовольствием. Япония очень понравилась. Когда благодарили игроки друг друга в конце матча ,я обратил внимание , что они на полголовы были ниже команд. Именно в борьбе они вылезли в полуфинал.
Интересно будет наших посмотреть
МакГенри раскроил лоб Андерсону, с чем его и поздравляем. И он постоянно куда-то бегает.
Нормально амеры выступили. Кристенсен, конечно, топарь. Осталось им за 2 года подтащить 2го доигровщика на уровень Сандера , скажем, и будут в числе одних из фаворитов ОИ без всяких НО. Мэтью бессмертен, но всё же :)
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Лига наций. 1/2 финала. Словения проиграла Польше, Япония уступила США
Лига наций. 1/4 финала. Италия проиграла США, Украина уступила Польше, другие результаты
Россия подала заявку на участие мужской и женской сборных в волейбольной Лиге наций
Рекомендуем
Главные новости
Чемпион мира Микьелетто о допуске сборной РФ: «Всегда приятно играть против сильных команд, а Россия совершенно точно будет сильной»
Лига наций. 1/2 финала. Словения проиграла Польше, Япония уступила США
Лига наций. 1/4 финала. Италия проиграла США, Украина уступила Польше, другие результаты
Маркова о травме руки: «Играла в защите, и девочка ногтем прорезала между пальцев. Наложили 13 швов, чтобы быстрее срослось»
Марина Маркова: «Одноклубницы шутили, что России не надо возвращаться. Будет сложнее, так как еще одна сборная попадет на мировой уровень»
Женская сборная России по волейболу проведет две товарищеские игры c командой Сербии
Тренер волейболисток Ушаков: «Нам предстоит тяжелая работа. Надеемся, что все успеем сделать и завоюем олимпийское золото»
Александр Яременко: «Европейской конфедерации надо принимать решение по механизмам допуска российских команд к соревнованиям под своей эгидой»
Российские волейболистки начали подготовку к возвращению на международные турниры
Александр Яременко: «Сборная России по волейболу уже практически отобралась на Олимпиаду – благодаря тому, что FIVB законсервировала рейтинг»
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшая волейболистка ЦСКА и ветеран ВОВ Людмила Смирнова скончалась в возрасте 102 лет
«Было три года пиршества. Миллиарды рублей растворялись». Дегтярев объяснил перестройку в системе финансирования российского спорта
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)