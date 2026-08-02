Лига наций. Польша в финале на тай-брейке обыграла США, Япония уступила Словении в матче за 3-е место
США проиграли Польше в финале Лиги наций по волейболу.
2 августа в китайском Нинбо прошли решающие матчи мужской волейбольной Лиги наций. Польша в финале обыграла США.
Лига наций
Мужчины
Нинбо, Китай
Финал
США – Польша – 2-3 (21:25, 25:23, 27:25, 23:25, 10:15)
Матч за 3-е место
Япония – Словения – 1-3 (21:25, 28:26, 22:25, 22:25)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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