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  4. Женская сборная России по волейболу проведет две товарищеские игры c командой Сербии

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Женская сборная России по волейболу проведет две товарищеские игры c командой Сербии
Российские волейболистки проведут две товарищеские игры с Сербией.

Женская сборная России по волейболу проведет два товарищеских матча с командой Сербии.

Об этом сообщила Федерация волейбола России (ВФВ).

Игры пройдут 5 и 7 августа в сербском городе Уб.  Первая встреча состоится в закрытом режиме, вторая – со зрителями.

8 июля Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о снятии ограничений с российских команд.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoЖенская сборная Сербии по волейболу
logoЖенская сборная России по волейболу
ВФВ

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