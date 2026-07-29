Женская сборная России по волейболу проведет две товарищеские игры c командой Сербии
Российские волейболистки проведут две товарищеские игры с Сербией.
Женская сборная России по волейболу проведет два товарищеских матча с командой Сербии.
Об этом сообщила Федерация волейбола России (ВФВ).
Игры пройдут 5 и 7 августа в сербском городе Уб. Первая встреча состоится в закрытом режиме, вторая – со зрителями.
8 июля Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о снятии ограничений с российских команд.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
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