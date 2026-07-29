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Тренер волейболисток Ушаков: «Нам предстоит тяжелая работа. Надеемся, что все успеем сделать и завоюем олимпийское золото»
Тренер российских волейболисток: надеемся, что завоюем олимпийское золото.

Главный тренер женской сборной России по волейболу Константин Ушаков считает, что россиянки могут завоевать золото Олимпийских игр.

«Путь нам предстоит пройти непростой, очень сложный. Потому что после последнего выступления сборной России прошло четыре года, состав, наверное, очень сильно изменился. Остались только, наверное, три-четыре человека, кто выступал на чемпионате Европы.

Поэтому нам предстоит тяжелая работа. Очень надеемся, что мы все успеем сделать и завоюем олимпийское золото», – сказал Ушаков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoЖенская сборная России по волейболу
Константин Ушаков

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