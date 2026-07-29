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  4. Александр Яременко: «Европейской конфедерации надо принимать решение по механизмам допуска российских команд к соревнованиям под своей эгидой»

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Александр Яременко: «Европейской конфедерации надо принимать решение по механизмам допуска российских команд к соревнованиям под своей эгидой»
Генсек ВФВ: Европейской конфедерации надо разрабатывать механизмы допуска.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко высказался о перспективах допуска российских команд к турнирам под эгидой Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) допустила россиян к соревнованиям с национальной символикой.

«Европейской конфедерации волейбола, чтобы они не обиделись, скажу помягче: решать-то, в принципе, нечего, потому что решение приняла мировая федерация. Европейская конфедерация – это одна из ее структур, объединение европейских федераций. Европейской конфедерации надо принимать решение по механизмам допуска российских команд к соревнованиям под своей эгидой.

Это немного другое. Это чемпионат Европы и, соответственно, для клубных команд это кубки. И в этой связи им торопиться некуда. Потому что само политическое решение принять достаточно просто, сказать: «да, допускаются». А сами механизмы допуска, правила жеребьевки, все остальное – это уже очень трудная задача.

На следующий сезон все вопросы решены в клубных соревнованиях, в кубках. То есть, на мой взгляд, не стоит ждать от них сейчас того, что они выйдут с решением. И в принципе, они правильно делают. Сейчас еще состоится конгресс в сентябре, где можно какие-то свои решения озвучить, провести дополнительные консультации, круглые столы, заседания комиссий, чтобы понимать, какие механизмы в этом случае сработают.

Поэтому, в принципе, мы не то чтобы ущемлены тем, что Европейская конфедерация волейбола молчит – все здесь понятно, это работа достаточно сложная, которая ожидает нас всех», – сказал Яременко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoСборная России по волейболу
Александр Яременко
ЕКВ
logoЖенская сборная России по волейболу
отстранение и возвращение России
ВФВ

Комментарии

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Отсранить то легко было за 5 минут. А вот возвращать им тяжело вдруг.
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