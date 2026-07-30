Лига наций. 1/4 финала. Италия проиграла США, Украина уступила Польше, другие результаты
Япония обыграла Китай, Италия уступила США в 1/4 финала Лиги наций по волейболу.
В китайском Нинбо прошли матчи 1/4 финала мужской волейбольной Лиги наций.
Мужчины
Нинбо, Китай
1/4 финала
29 июля, среда
Словения – Турция – 3-0 (25:21, 35:33, 39:37)
Япония – Китай – 3-1 (23:25, 25:23, 25:16, 25:23)
30 июля, четверг
Италия – США – 0-3 (22:25, 21:25, 21:25)
Польша – Украина – 3-1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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