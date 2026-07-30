  1. Спортс
  2. Волейбол
  3. Новости

  4. Лига наций. 1/4 финала. Италия проиграла США, Украина уступила Польше, другие результаты

0
Лига наций. 1/4 финала. Италия проиграла США, Украина уступила Польше, другие результаты
Япония обыграла Китай, Италия уступила США в 1/4 финала Лиги наций по волейболу.

В китайском Нинбо прошли матчи 1/4 финала мужской волейбольной Лиги наций. 

Лига наций

Мужчины

Нинбо, Китай

1/4 финала

29 июля, среда

Словения – Турция – 3-0 (25:21, 35:33, 39:37)

Япония – Китай – 3-1 (23:25, 25:23, 25:16, 25:23)

30 июля, четверг

Италия – США – 0-3 (22:25, 21:25, 21:25)

Польша – Украина – 3-1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoСборная Словении по волейболу
logoСборная Италии во волейболу по волейболу
logoСборная Японии по волейболу
logoЛига наций
результаты
logoСборная Украины по волейболу
logoСборная Китая по волейболу
logoСборная Турции по волейболу
logoСборная Польши по волейболу
logoСборная США по волейболу

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
сборная Италии это просто )))
вышли изначально с грязными шортами, как в третьей партии со счета 15:10 можно улететь на 21:25, у команды ни приема, ни подачи, ни блока
ОтветАнтоша Чехонте
сборная Италии это просто ))) вышли изначально с грязными шортами, как в третьей партии со счета 15:10 можно улететь на 21:25, у команды ни приема, ни подачи, ни блока
Подача-то у итальянцев была вполне приличная, просто на фоне остального это не оказало эффекта.
ОтветK. Eropegov
Подача-то у итальянцев была вполне приличная, просто на фоне остального это не оказало эффекта.
смотря с чем сравнивать, американцы по качеству подачи были на голову выше
Надо же, какие пары подобрались: Япония — Китай, Польша — Украина.
Итальянцев, конечно, знатно нахлобучили, но очень интересный у них появился центр, который Мати. Подвижный, прыгучий, ещё и подача крепкая.
Волейбол в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Лига наций. 1/2 финала. Словения сыграет с Польшей, Япония встретится с США
Маркова о травме руки: «Играла в защите, и девочка ногтем прорезала между пальцев. Наложили 13 швов, чтобы быстрее срослось»
Марина Маркова: «Одноклубницы шутили, что России не надо возвращаться. Будет сложнее, так как еще одна сборная попадет на мировой уровень»
Женская сборная России по волейболу проведет две товарищеские игры c командой Сербии
Тренер волейболисток Ушаков: «Нам предстоит тяжелая работа. Надеемся, что все успеем сделать и завоюем олимпийское золото»
Александр Яременко: «Европейской конфедерации надо принимать решение по механизмам допуска российских команд к соревнованиям под своей эгидой»
Российские волейболистки начали подготовку к возвращению на международные турниры
Александр Яременко: «Сборная России по волейболу уже практически отобралась на Олимпиаду – благодаря тому, что FIVB законсервировала рейтинг»
Россия подала заявку на участие мужской и женской сборных в волейбольной Лиге наций
Константин Брянский: «Сборная России уровень не растеряла. У нас в чемпионате умеют играть в волейбол»
Ко всем новостям
Последние новости
«Было три года пиршества. Миллиарды рублей растворялись». Дегтярев объяснил перестройку в системе финансирования российского спорта
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации