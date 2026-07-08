Совет Европейской конфедерации волейбола рассмотрит допуск российских клубов к международным соревнованиям
Решение по допуску российских клубов примет Европейская конфедерация волейбола.
Административный совет Европейской конфедерации волейбола (CEV) рассмотрит допуск российских волейбольных клубов к международным стартам.
Об этом сообщил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.
Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) сняла ограничения с российских спортсменов и допустила к турнирам под своей эгидой национальные команды.
«Решение по клубам должен принимать CEV. Будем ожидать административного совета CEV, точной даты пока нет», – сказал Шевченко.
Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов. Команды допущены к турнирам
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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