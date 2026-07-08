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  4. Совет Европейской конфедерации волейбола рассмотрит допуск российских клубов к международным соревнованиям

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Совет Европейской конфедерации волейбола рассмотрит допуск российских клубов к международным соревнованиям
Решение по допуску российских клубов примет Европейская конфедерация волейбола.

Административный совет Европейской конфедерации волейбола (CEV) рассмотрит допуск российских волейбольных клубов к международным стартам.

Об этом сообщил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) сняла ограничения с российских спортсменов и допустила к турнирам под своей эгидой национальные команды. 

«Решение по клубам должен принимать CEV. Будем ожидать административного совета CEV, точной даты пока нет», – сказал Шевченко. 

Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов. Команды допущены к турнирам

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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ТАСС
Станислав Шевченко
ВФВ
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ЕКВ

Комментарии

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В волейболе главные руководители из дружественной нами Бразилии.Вот с другими командными видами будет тяжелее в плане допуска..
ОтветИван Турко
В волейболе главные руководители из дружественной нами Бразилии.Вот с другими командными видами будет тяжелее в плане допуска..
Так в посте речь про Европу, какая Бразилия
ОтветИван Турко
В волейболе главные руководители из дружественной нами Бразилии.Вот с другими командными видами будет тяжелее в плане допуска..
Комментарий скрыт
Ну тут как в случае с футболом. Как летать в Европу, визы получать, проводить расчеты. Такие организационные вопросы. Можно ли в таких условиях нормально играть в лиге чемпионов
ОтветЕгор Арефьев
Ну тут как в случае с футболом. Как летать в Европу, визы получать, проводить расчеты. Такие организационные вопросы. Можно ли в таких условиях нормально играть в лиге чемпионов
Если допустят, то думаю, что договорятся с Турцией или Сербией, чтобы проводить домашние матчи на их площадках в качестве нейтральных. А с выездными спортивными визами проблем быть не должно, их даже сейчас не тормозят и оформляют.
ОтветЕгор Арефьев
Ну тут как в случае с футболом. Как летать в Европу, визы получать, проводить расчеты. Такие организационные вопросы. Можно ли в таких условиях нормально играть в лиге чемпионов
Едигсивенный выход, если те( страны, клубы) кто будет мешать, бан на 3/5 мин лет...
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