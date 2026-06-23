Волейболист Спиридонов о слухах про развод и угрозах в адрес жены: «Полный бред. Абсолютно все не соответствует действительности»

Волейболист Спиридонов опроверг слухи о разводе с женой и угрозах в ее адрес.

Российский волейболист Алексей Спиридонов опроверг слухи об угрозах в адрес своей супруги Екатерины и о предстоящем разводе.

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» написал, что Спиридонов и его жена находятся в процессе расторжения брака. По данным источника, бывший спортсмен злоупотребляет спиртными напитками и высказывал в адрес супруги угрозы.

— Читал эту «новость». Если кто‑то хочет проверить, пусть посмотрят мои социальные сети — я на спорте каждый день, не вылезаю из спортивного зала.

— Как отреагировали на публикацию?

— Это полный бред. Абсолютно все не соответствует действительности.

— С супругой общались?

— Да, она рядом со мной сидит, тоже видела эту грязь. Сидит, улыбается.

— То есть Алексей Спиридонов не кодировался, не завершал карьеру и уж тем более не угрожал жене убийством?

— Конечно. Если и была где‑то переписка, то это стеб. Я вообще крови боюсь. И развода тоже никакого не будет.

— В суд не планируете обращаться?

— Нет, день‑два поговорят и успокоятся.

— Может, перепутали вас с кем‑то? Есть еще в волейболе Алексей Спиридонов?

— Не знаю, — сказал Спиридонов.

Спиридонову 37 лет, он завершил спортивную карьеру в прошлом году. Является чемпионом Европы (2013), становился победителем Мировой лиги (2011, 2013), дважды выигрывал чемпионат России в составе казанского «Зенита».