Тетюхин о завершении карьеры Мусэрского: «Финал Олимпиады в Лондоне продемонстрировал, что Дмитрий – настоящий вожак»

Тетюхин о Мусэрском: настоящий лидер и боец на площадке.

Президент «Белогорья» Сергей Тетюхин высказался о завершении карьеры Дмитрия Мусэрского.

Тетюхин и Мусэрский – олимпийские чемпионы Лондона-2012 по волейболу. Ранее 37-летний Мусэрский провел последний матч в карьере в составе японского клуба «Сантори Санбердз».

– Конечно, о Дмитрии могу говорить исключительно в положительных тонах. Мы долгое время играли вместе. Замечательный спортсмен, во многом благодаря которому сборная России и «Белогорье » добивались самых главных волейбольных высот. Настоящий лидер и боец на площадке.

Финал Олимпийских игр в Лондоне продемонстрировал, что Дмитрий – настоящий вожак. И при этом в жизни – очень скромный, порядочный и замечательный человек.

– Зимой Мусэрский говорил, что по окончании прощального для него сезона-2025/2026 он планирует жить в Белгороде. Предложите ему поучаствовать в каких-нибудь совместных проектах с «Белогорьем»?

– Конечно, я очень рад, что Дмитрий будет с нами, что он продолжит жить в нашем городе. Я знаю, что он рассматривал несколько вариантов – и то, что в итоге выбрал Белгород, это здорово. Мусэрский – пожизненный почетный игрок «Белогорья»! Мы всегда рады любым совместным историям.

Понятно, что ему надо сейчас чуть-чуть перевести дух. Он не очень публичный человек, а последние дни – в центре внимания СМИ. Когда прилетит в Белгород – уверен, обязательно найдем какие-то интересные точки соприкосновения, – сказал Тетюхин.

