  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Тетюхин о завершении карьеры Мусэрского: «Финал Олимпиады в Лондоне продемонстрировал, что Дмитрий – настоящий вожак»
0

Тетюхин о завершении карьеры Мусэрского: «Финал Олимпиады в Лондоне продемонстрировал, что Дмитрий – настоящий вожак»

Тетюхин о Мусэрском: настоящий лидер и боец на площадке.

Президент «Белогорья» Сергей Тетюхин высказался о завершении карьеры Дмитрия Мусэрского.

Тетюхин и Мусэрский – олимпийские чемпионы Лондона-2012 по волейболу. Ранее 37-летний Мусэрский провел последний матч в карьере в составе японского клуба «Сантори Санбердз».

– Конечно, о Дмитрии могу говорить исключительно в положительных тонах. Мы долгое время играли вместе. Замечательный спортсмен, во многом благодаря которому сборная России и «Белогорье» добивались самых главных волейбольных высот. Настоящий лидер и боец на площадке.

Финал Олимпийских игр в Лондоне продемонстрировал, что Дмитрий – настоящий вожак. И при этом в жизни – очень скромный, порядочный и замечательный человек.

– Зимой Мусэрский говорил, что по окончании прощального для него сезона-2025/2026 он планирует жить в Белгороде. Предложите ему поучаствовать в каких-нибудь совместных проектах с «Белогорьем»?

– Конечно, я очень рад, что Дмитрий будет с нами, что он продолжит жить в нашем городе. Я знаю, что он рассматривал несколько вариантов – и то, что в итоге выбрал Белгород, это здорово. Мусэрский – пожизненный почетный игрок «Белогорья»! Мы всегда рады любым совместным историям.

Понятно, что ему надо сейчас чуть-чуть перевести дух. Он не очень публичный человек, а последние дни – в центре внимания СМИ. Когда прилетит в Белгород – уверен, обязательно найдем какие-то интересные точки соприкосновения, – сказал Тетюхин.

Завершил карьеру великий Мусэрский. Он подарил нам счастье в Лондоне-2012

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
logoсборная России по волейболу
logoСергей Тетюхин
logoЛондон-2012
logoДмитрий Мусэрский
logoБелогорье

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Да, этого не забыть. Камбэчище! Великая сборная, великого тренера. Тетюхин, Михайлов, Волков, Гранкин, Хтей, Бутько - какие же таланты были у Алекно! И Мусэрский, набравший 31 очко и установивший рекорд для всех финалов ОИ.
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Завершил карьеру великий Мусэрский. Он подарил нам счастье в Лондоне-2012
18 мая, 07:10
Дмитрий Мусэрский провел последний матч в карьере. Олимпийский чемпион Лондона-2012 сыграл в финале чемпионата Японии
17 мая, 12:03Видео
Олимпийский чемпион Мусэрский завершит карьеру после окончания сезона
4 января, 14:01
Рекомендуем
Главные новости
Гамова планирует поехать в США на церемонию введения в Зал славы волейбола: «Был счастливый шок, я не рассчитывала, что меня введут»
19 мая, 12:31
Екатерина Гамова будет введена в Международный зал славы волейбола
19 мая, 07:19
Лига чемпионов. «Перуджа» победила «Заверце» в финале, «Проект Варшава» уступил «Зираатбанку» в матче за 3-е место
17 мая, 20:50
Кубок России по волейболу. Московское «Динамо» на тай-брейке победило в финале петербургский «Зенит», «Локомотив» обыграл казанский «Зенит» в матче за 3-е место
17 мая, 19:08
Дмитрий Мусэрский провел последний матч в карьере. Олимпийский чемпион Лондона-2012 сыграл в финале чемпионата Японии
17 мая, 12:03Видео
Кубок России по волейболу. Финал шести. «Динамо-ЛО» уступило казанскому «Зениту», московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит», другие результаты
14 мая, 18:30
Международная федерация волейбола допустила спортсменов и команды из Беларуси к соревнованиям без ограничений
13 мая, 09:24
Светлана Журова: «Наша федерация просто так не отпустит Маркову, если она примет решение сменить гражданство»
6 мая, 09:01
Глава Федерации волейбола Турции: «У Марковой еще нет турецкого гражданства, но она турчанка во всех смыслах. Если она захочет, наши двери для нее всегда открыты»
6 мая, 08:54
Лига чемпионов (жен). «Вакыфбанк» с Марковой в составе победил «Эджзаджибаши» в финале, «Конельяно» завоевал бронзу
3 мая, 20:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Было три года пиршества. Миллиарды рублей растворялись». Дегтярев объяснил перестройку в системе финансирования российского спорта
18 февраля, 11:22
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая 2025, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
Рекомендуем