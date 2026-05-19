Гамова планирует поехать в США на церемонию введения в Зал славы волейбола: «Был счастливый шок, я не рассчитывала, что меня введут»

Гамова планирует поехать в США на церемонию введения в Зал славы волейбола.

Двукратная чемпионка мира в составе сборной России Екатерина Гамова рассказала, что включение в Международный зал славы волейбола (IVHF) стало для нее неожиданным.

Торжественная церемония пройдет 17 октября в Холиоке (США).

«Планирую туда добраться. Это будет в октябре, и я думаю, что мы как-то этот вопрос решим, проработаем вопрос получения американской визы.

Безусловно, я была очень счастлива и рада, был счастливый шок, я не рассчитывала, что меня введут. Слишком большой была конкуренция с бразильскими игроками, армией бразильской поддержки. Я была просто рада тому, что меня номинировали», – рассказала 45-летняя Гамова.