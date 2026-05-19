0

Екатерина Гамова будет введена в Международный зал славы волейбола

Екатерина Гамова будет введена в Международный зал славы волейбола.

Двукратная чемпионка мира в составе сборной России Екатерина Гамова будет введена в Международный зал славы волейбола (IVHF).

Об этом сообщила пресс‑служба организации. Торжественная церемония состоится в Холиоке (США) 17 октября.

Гамовой 45 лет, она побеждала на двух чемпионатах мира (2006, 2010), чемпионатах Европы (1999, 2001), а также два раза становилась серебряным призером Олимпийских игр (2000, 2004).

На клубном уровне Гамова выигрывала Лигу чемпионов (2014) в составе казанского «Динамо».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: IVHF
logoЕкатерина Гамова
logoсборная России жен

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Шикарная волейболистка и прекрасный человек. Заслуженно.
ОтветСергей Орлов
Шикарная волейболистка и прекрасный человек. Заслуженно.
Тут без вариантов. Лучшая в 2000-2010 гг. Давно пора было Катюшу ввести!
ОтветEvgen Vynokurov
Тут без вариантов. Лучшая в 2000-2010 гг. Давно пора было Катюшу ввести!
🤝
очень классная волейболистка
Эх, немного не хватило, чтобы золото олимпиады взять, но даже без этого она великая.
Лучшая волейболистка вселенной нулевых-десятых.
Как же я за неё (и за всех наших девчонок) болел тогда, какая шикарная у нас тогда была сборная!
Жаль главная спортивная вершина, олимпийское золото, Екатерине Великой так и не покорилась, хотя была так близка((( но и без этого великолепная карьера 👏
землячка, горжусь
Почему она вообще до сих пор не там? Одна из лучших волейболисток в истории.
Видел, общался, расписалась на розе фк.Ростов . Дело было в Одинцово. Даже выше меня на голову. 😁
... Т.Грачева, Кошелева, Н.Гончарова, Л. Соколова, А. Федоровцева, М. Маркова- ВСЕХ и сразу в Зал Славы!
ОтветAlex_1116633769
... Т.Грачева, Кошелева, Н.Гончарова, Л. Соколова, А. Федоровцева, М. Маркова- ВСЕХ и сразу в Зал Славы!
Обсолютно, шикарные девчонки. А как бились?
ОтветAlex_1116633769
... Т.Грачева, Кошелева, Н.Гончарова, Л. Соколова, А. Федоровцева, М. Маркова- ВСЕХ и сразу в Зал Славы!
Не рано ли Арину с Макаровой? Да и Татьяну вряд ли введут.
За волейболом не слежу, но Екатерину Гамову знаю. Поздравляю с заслуженной наградой.
Волейбол в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Тетюхин о завершении карьеры Мусэрского: «Финал Олимпиады в Лондоне продемонстрировал, что Дмитрий – настоящий вожак»
19 мая, 20:42
Гамова планирует поехать в США на церемонию введения в Зал славы волейбола: «Был счастливый шок, я не рассчитывала, что меня введут»
19 мая, 12:31
Лига чемпионов. «Перуджа» победила «Заверце» в финале, «Проект Варшава» уступил «Зираатбанку» в матче за 3-е место
17 мая, 20:50
Кубок России по волейболу. Московское «Динамо» на тай-брейке победило в финале петербургский «Зенит», «Локомотив» обыграл казанский «Зенит» в матче за 3-е место
17 мая, 19:08
Дмитрий Мусэрский провел последний матч в карьере. Олимпийский чемпион Лондона-2012 сыграл в финале чемпионата Японии
17 мая, 12:03Видео
Кубок России по волейболу. Финал шести. «Динамо-ЛО» уступило казанскому «Зениту», московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит», другие результаты
14 мая, 18:30
Международная федерация волейбола допустила спортсменов и команды из Беларуси к соревнованиям без ограничений
13 мая, 09:24
Светлана Журова: «Наша федерация просто так не отпустит Маркову, если она примет решение сменить гражданство»
6 мая, 09:01
Глава Федерации волейбола Турции: «У Марковой еще нет турецкого гражданства, но она турчанка во всех смыслах. Если она захочет, наши двери для нее всегда открыты»
6 мая, 08:54
Лига чемпионов (жен). «Вакыфбанк» с Марковой в составе победил «Эджзаджибаши» в финале, «Конельяно» завоевал бронзу
3 мая, 20:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Было три года пиршества. Миллиарды рублей растворялись». Дегтярев объяснил перестройку в системе финансирования российского спорта
18 февраля, 11:22
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая 2025, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
Рекомендуем