Дмитрий Мусэрский провел последний матч в карьере. Олимпийский чемпион Лондона-2012 сыграл в финале чемпионата Японии

Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский провел последний матч в карьере.

37-летний россиян сыграл за «Сантори Санбердз» в финале чемпионата Японии. В серии из трех матчей его команда уступила «Осаке Блютеон».

В составе сборной России Мусэрский побеждал на Кубке мира (2011), Олимпийских играх в Лондоне (2012), чемпионате Европы (2013), а также в Лиге наций (2018) и дважды в Мировой лиге (2011, 2013).

На клубном уровне побеждал в Лиге чемпионов (2014) и чемпионате России (2013) вместе с «Белогорьем». За «Сантори Санбердз» выступал с 2018 года и стал вместе с этой командой четырехкратным чемпионом Японии.