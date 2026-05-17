  • Дмитрий Мусэрский провел последний матч в карьере. Олимпийский чемпион Лондона-2012 сыграл в финале чемпионата Японии
Дмитрий Мусэрский провел последний матч в карьере. Олимпийский чемпион Лондона-2012 сыграл в финале чемпионата Японии

37-летний россиян сыграл за «Сантори Санбердз» в финале чемпионата Японии. В серии из трех матчей его команда уступила «Осаке Блютеон».

В составе сборной России Мусэрский побеждал на Кубке мира (2011), Олимпийских играх в Лондоне (2012), чемпионате Европы (2013), а также в Лиге наций (2018) и дважды в Мировой лиге (2011, 2013).

На клубном уровне побеждал в Лиге чемпионов (2014) и чемпионате России (2013) вместе с «Белогорьем». За «Сантори Санбердз» выступал с 2018 года и стал вместе с этой командой четырехкратным чемпионом Японии.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Легенда. спасибо за все
Действительно легенда! Какая же сборная была! Действительно лучшие!
Великая карьера великого волейболиста. Финал ОИ-2012 будут пересматривать и пересматривать. Один из лучших матчей в истории волейбола. P.S. И кстати Гранкин до сих пор играет. Возобновил карьеру. Сделал требл в Португалии в этом сезоне. Ну и Михайлов, само собой, до сих пор держит уровень
А ещё и Бутько где-то в Катаре пылит. 3 человека из той великой команды при деле. А ведь 14 лет прошло. Уникальные игроки, конечно
Красавчик! Удачи в дальнейшем, чем бы не занялся!
СЭР просто "уничтожил" бразильцев в том финале своим убойным вколачиванием мяча через их руки. И без Тетюхина не было бы золотой победы. Все молодцы!
Я помню весь тот день как сейчас. Помню где и с кем смотрел, помню как почти перестал верить и помню как в конце четвертого сета сомнения пропали полностью. Ну и конечно помню как напился на радостях после этого великого финала. Спасибо нашим легендам
Когда появился в нашем волейболе, вот эта стена! С таким ростом попробуй заблокируй! Отличная карьера! Удачи в дальнейшей жизни!
Ну еще б вернулся бы на сезон в свое Белогорье, играющим тренером хотяб!!!
Спасибо за игру, Легенда! Удачи тебе всегда и во всём!
Его в том матче, вернее, с третьего сета просто "понесло" безудержно, внес огромный вклад в историческую победу, причем, что особенно запомнилось, последний сет наши играли настолько классно, легко, мастерски, будто перед ними не бразилы, а какая-то молодежка польская...
