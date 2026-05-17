Лига чемпионов. «Перуджа» победила «Заверце» в финале, «Проект Варшава» уступил «Зираатбанку» в матче за 3-е место
«Перуджа» обыграла «Заверце» в финале Лиги чемпионов по волейболу среди мужчин.
17 мая в Турине прошел финал мужской Лиги чемпионов по волейболу. «Перуджа» обыграла «Заверце».
Финал
Перуджа (Италия) – Заверце (Польша) – 3-0 (29:27, 25:18, 25:15)
Матч за 3-е место
Проект Варшава (Польша) – Зираатбанк (Турция) – 2-3 (25:20, 23:25, 25:13, 23:25, 11:15)
16 мая
1/2 финала
Турин, Италия
Проект Варшава (Польша) – Перуджа (Италия) – 0-3 (19:25, 20:25, 24:26)
Заверце (Польша) – Зираатбанк (Турция) – 3-1 (25:19, 24:26, 25:19, 25:19)
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
