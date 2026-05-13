Международная федерация волейбола допустила спортсменов и команды из Беларуси к соревнованиям без ограничений

Белорусских волейболистов допустили к соревнованиям без ограничений.

Международная федерация волейбола (FIVB) допустила к соревнованиям спортсменов и команды из Беларуси. 

Белорусские волейболисты были отстранены от стартов под эгидой FIVB с 2022 года.

«В соответствии с недавним решением МОК больше не рекомендовать вводить какие-либо ограничения на участие белорусских спортсменов, включая сборные, в соревнованиях, проводимых под эгидой международных федераций, белорусским спортсменам и сборным разрешается с настоящего момента возобновить участие в международных соревнованиях по волейболу», – говорится в сообщении на сайте FIVB.

Решение касается в том числе и пляжного волейбола.

В начале мая Международный олимпийский комитет сообщил, что больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусских спортсменов в турнирах. В отношении россиян ограничения на допуск сохраняются, Олимпийский комитет России не восстановлен в правах. 

МОК вернул белорусов, но не нас. Почему?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: FIVB
А мотивируют чем? Что такого страшного делала Белоруссия в 2022 и что изменилось в 2026?
Ответ Owen_the_Simple
Изменения просто глобальные. Раньше она была за всё плохое, а теперь - за всё хорошее! Совершенно же другое дело.
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Радость за белоруссов!
Радостно станет, когда белоусов допустят в тех видах, где они конкурентны.. биатлон например.
А ещё хотелось бы посмотреть на теперешнюю сборную по хоккею.. там реально команда на топ-5/8 мира
Ответ Kudim41
Радостно станет, когда белоусов допустят в тех видах, где они конкурентны.. биатлон например. А ещё хотелось бы посмотреть на теперешнюю сборную по хоккею.. там реально команда на топ-5/8 мира
Комментарий скрыт
Ответ spain-hokkey
Комментарий скрыт
Сразу видно выдающегося хоккейного аналитика.
8 место в группе было занято единственный раз 5 лет назад, до этого много лет уверенно держались в элите с периодическими выходами в четвертьфинал. Состав за эти 5 лет тоже поменялся радикально.
Молодцы! Успехов на международной арене!
Ну хоть посмотрим на Марченко, Тюшкевича и Бабкевича. Буду болеть за белорусов!!!!
Можно также нашим на время принять белорусское гражданство!!!!
