Международная федерация волейбола допустила спортсменов и команды из Беларуси к соревнованиям без ограничений

Белорусских волейболистов допустили к соревнованиям без ограничений.

Международная федерация волейбола (FIVB ) допустила к соревнованиям спортсменов и команды из Беларуси.

Белорусские волейболисты были отстранены от стартов под эгидой FIVB с 2022 года.

«В соответствии с недавним решением МОК больше не рекомендовать вводить какие-либо ограничения на участие белорусских спортсменов, включая сборные, в соревнованиях, проводимых под эгидой международных федераций, белорусским спортсменам и сборным разрешается с настоящего момента возобновить участие в международных соревнованиях по волейболу», – говорится в сообщении на сайте FIVB.

Решение касается в том числе и пляжного волейбола.

В начале мая Международный олимпийский комитет сообщил, что больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусских спортсменов в турнирах. В отношении россиян ограничения на допуск сохраняются, Олимпийский комитет России не восстановлен в правах.

