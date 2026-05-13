Международная федерация волейбола допустила спортсменов и команды из Беларуси к соревнованиям без ограничений
Международная федерация волейбола (FIVB) допустила к соревнованиям спортсменов и команды из Беларуси.
Белорусские волейболисты были отстранены от стартов под эгидой FIVB с 2022 года.
«В соответствии с недавним решением МОК больше не рекомендовать вводить какие-либо ограничения на участие белорусских спортсменов, включая сборные, в соревнованиях, проводимых под эгидой международных федераций, белорусским спортсменам и сборным разрешается с настоящего момента возобновить участие в международных соревнованиях по волейболу», – говорится в сообщении на сайте FIVB.
Решение касается в том числе и пляжного волейбола.
В начале мая Международный олимпийский комитет сообщил, что больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусских спортсменов в турнирах. В отношении россиян ограничения на допуск сохраняются, Олимпийский комитет России не восстановлен в правах.
А ещё хотелось бы посмотреть на теперешнюю сборную по хоккею.. там реально команда на топ-5/8 мира
8 место в группе было занято единственный раз 5 лет назад, до этого много лет уверенно держались в элите с периодическими выходами в четвертьфинал. Состав за эти 5 лет тоже поменялся радикально.
Можно также нашим на время принять белорусское гражданство!!!!