Кубок России по волейболу. Финал шести. Петербургский «Зенит» на тай-брейке обыграл «Белогорье», казанский «Зенит» одолел «Локомотив», другие матчи
В Москве стартуют матчи группового этапа Финала шести Кубка России по волейболу.
На Кубке России по волейболу среди мужчин проходит групповой этап «Финала шести».
Мужчины
Финал шести
Москва
12 мая
Локомотив Новосибирск – Динамо-ЛО – 3-1 (25:17, 25:23, 23:25, 25:19)
Белогорье – Динамо Москва – 0-3 (23:25, 22:25, 11:25)
13 мая
Зенит Санкт-Петербург – Белогорье – 3-2 (25:23, 25:22, 20:25, 21:25, 15:11)
Зенит-Казань – Локомотив Новосибирск – 3-0 (25:12, 25:17, 25:19)
14 мая
Динамо-ЛО – Зенит-Казань – 16.00
Динамо Москва – Зенит Санкт-Петербург – 19.00
Группа A: Динамо Москва – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Зенит Санкт-Петербург – 1-0 (2), Белогорье – 0-2 (1).
Группа B: Зенит-Казань – 1-0 (3), Локомотив Новосибирск – 1-1 (3), Динамо-ЛО – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ранние матчи на Стране показывают. Вторые на Планете.
Колодинский чемпион мира по упёртости. Пять партий подряд выпускать Марченко на заднюю линию вместо Подлесных, при том, что все предыдущие разы эта замена не срабатывала, если не сказать наоборот
Всё-таки доигровщики и диагональный в Белогорье слабоваты. При таком отличном связующем. Центра более менее норм, но вот доигровщиков нормальных нет, Подлесных таксебе
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем