Мама девочки, которую не пускали на волейбольный матч из-за плаката с сине-желтым мячом: «Мы не с флагом Украины пришли. Это всего лишь совпадение расцветки»

Семья, которую не пускали на матч из-за плаката: мы не с флагом Украины пришли.

Диана Лабунец, мать девочки, которую охрана новосибирского спорткомплекса «Локомотив-Арена» не пропускала на трибуну из-за плаката с нарисованным мячом сине-желтого цвета, рассказала об инциденте.

Семья хотела посетить матч новосибирского «Локомотива» против петербургского «Зенита». Отцу девочки пришлось прямо у пункта досмотра закрашивать желто-синий мяч черным маркером. После этого их пропустили.

Желтый и синий – официальные цвета международного волейбольного бренда Mikasa.

– Как произошла история с плакатом?

– Мы пришли на матч. На входе охрана попросила развернуть плакат. Мы это сделали и услышали, что мяч необходимо закрасить.

– Ваша первая реакция на это требование?

– Первые эмоции – недоумение. Полина испугалась, что плакат сейчас заберут. Она очень старалась, хотела, чтобы на стадионе ее заметили. Мы не стали разводить конфликт, потому что пришли с детьми. Я включила камеру, а муж закрасил мяч на плакате. После этого прошли дальше.

– Вы впервые пришли на матч с этим плакатом?

– Нет, мы ходили и до этого. В первый раз не возникло никаких вопросов. Нас даже не просили развернуть плакат. Почему-то во второй раз произошла такая ситуация. Для нас это было максимально неожиданно.

– Для вас требования охраны были адекватными?

– Не считаю это правильным. Мы ведь не с флагом Украины на матч пришли. Это всего лишь мяч, который совпадает в расцветке. Тем более он волейбольный. Проводить какие-то параллели просто неадекватно.

– Как Полина переживает эту историю? У нее все в порядке?

– Сразу после инцидента у нее было много вопросов. Она не поняла, что не так с ее плакатом. Пришлось объяснить, что существуют такие правила. Вряд ли она до конца поняла произошедшее, но сейчас уже успокоилась.

– Что будет дальше с вашим плакатом?

– Хайпить на этой теме мы не хотим, но продолжим ходить на матчи. Думаю, теперь плакат Полины будет популярным. Еще увидим его на играх «Локомотива».

– Планируете вернуть мячу оригинальные цвета?

– Нет, оставим так, как есть. Менять ничего не планируем.

– Аудитория в соцсетях вас сильно поддержала. Удивлены этому?

– Да, это очень приятный момент. Думала, что реакция будет противоположной. Эта тема сейчас в стране достаточно острая. К хейту я была бы не готова, но поддержка людей очень помогла. Здорово, что все обернулось в лучшую сторону, – сказала Лабунец.

