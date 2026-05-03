  • Мама девочки, которую не пускали на волейбольный матч из-за плаката с сине-желтым мячом: «Мы не с флагом Украины пришли. Это всего лишь совпадение расцветки»
Диана Лабунец, мать девочки, которую охрана новосибирского спорткомплекса «Локомотив-Арена» не пропускала на трибуну из-за плаката с нарисованным мячом сине-желтого цвета, рассказала об инциденте. 

Семья хотела посетить матч новосибирского «Локомотива» против петербургского «Зенита». Отцу девочки пришлось прямо у пункта досмотра закрашивать желто-синий мяч черным маркером. После этого их пропустили. 

Желтый и синий – официальные цвета международного волейбольного бренда Mikasa.

– Как произошла история с плакатом?

– Мы пришли на матч. На входе охрана попросила развернуть плакат. Мы это сделали и услышали, что мяч необходимо закрасить.

– Ваша первая реакция на это требование?

– Первые эмоции – недоумение. Полина испугалась, что плакат сейчас заберут. Она очень старалась, хотела, чтобы на стадионе ее заметили. Мы не стали разводить конфликт, потому что пришли с детьми. Я включила камеру, а муж закрасил мяч на плакате. После этого прошли дальше.

– Вы впервые пришли на матч с этим плакатом?

– Нет, мы ходили и до этого. В первый раз не возникло никаких вопросов. Нас даже не просили развернуть плакат. Почему-то во второй раз произошла такая ситуация. Для нас это было максимально неожиданно.

– Для вас требования охраны были адекватными?

– Не считаю это правильным. Мы ведь не с флагом Украины на матч пришли. Это всего лишь мяч, который совпадает в расцветке. Тем более он волейбольный. Проводить какие-то параллели просто неадекватно.

– Как Полина переживает эту историю? У нее все в порядке?

– Сразу после инцидента у нее было много вопросов. Она не поняла, что не так с ее плакатом. Пришлось объяснить, что существуют такие правила. Вряд ли она до конца поняла произошедшее, но сейчас уже успокоилась.

– Что будет дальше с вашим плакатом?

– Хайпить на этой теме мы не хотим, но продолжим ходить на матчи. Думаю, теперь плакат Полины будет популярным. Еще увидим его на играх «Локомотива».

– Планируете вернуть мячу оригинальные цвета?

– Нет, оставим так, как есть. Менять ничего не планируем.

– Аудитория в соцсетях вас сильно поддержала. Удивлены этому?

– Да, это очень приятный момент. Думала, что реакция будет противоположной. Эта тема сейчас в стране достаточно острая. К хейту я была бы не готова, но поддержка людей очень помогла. Здорово, что все обернулось в лучшую сторону, – сказала Лабунец.

В Новосибирске охрана не пускала семью на волейбольный матч из-за детского плаката с мячом желто-синего цвета («Мутко против»)

Охранник-дуболом включил режим вахтера. Ни разу не видел мяч Микаса. Прославился. Фраза "Раньше, когда интернета не было, о том, что ты дурачок знали только в семье" как никогда актуальна
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Только благодаря этим инженеришкам ты имеешь возможность излагать свои благоглупости на всеобщее обозрение
Чувак, который не пускал. Истинный пацреот, дайте ему уже автомат и покажите в какую сторону воевать.
Судя по продвигаемым нашими властями и поддерживающими их турбопатриотами ценностям, он воюет в совершенно правильную сторону - против своего народа 🤷🏻‍♂️
Комментарий скрыт
Охранник уже написал заявление на магазины "Лента"?
И на футбольный клуб Ростов!
Партия ЛДПР вообще в думе заседает.
да хоть-бы и с флагом Украины, какие проблемы? Главные враги России не в Украине находятся.
Не в украине, это точно
Во время БК Химки закончили свое выступление в вышке.
ФК Ростов приготовиться
Идиоты.У нас в г.Шуя Ивановской области судили парня,который покрасил лавочку якобы в жовкотно-блакитный цвет.Кто-то стуканул и парню пришлось оправдываться перед судом.Слава Богу все обошлось,а ведь реально мог получить срок.
если охранник не знает расцветку мячей микасы, тогда надо было говорить, что этот мяч из швеции. хотя не факт, что этот охранник знает флаги государств.
Mikasa в своих привычных цветах!!! То что уже доходит до полного маразма, это конечно трындец товарищи!!!
Готовьтесь показывать нижнее бельё и не дай то... чтобы оно было в расцветке мяча Mikasa))))
Солнце и море теперича нельзя рисовать вместе, маразм крепчает
Уже можно, море уже и не очень голубое ....
Оно же чёрное
