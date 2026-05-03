  Кубок России по волейболу (жен). «Заречье-Одинцово» победило «Уралочку» в финале, «Корабелка» уступила московскому «Динамо» в матче за 3-е место
Кубок России по волейболу (жен). «Заречье-Одинцово» победило «Уралочку» в финале, «Корабелка» уступила московскому «Динамо» в матче за 3-е место

«Заречье-Одинцово» победило «Уралочку» в финале Кубка России по волейболу.

3 мая прошел финал женского Кубка России по волейболу. «Заречье-Одинцово» на тай-брейке победило «Уралочку».

Заречье-Одинцово – Уралочка – 3-2 (22:25, 10:25, 25:16, 25:17, 21:19)

Матч за 3-е место

Корабелка – Динамо Москва – 1-3 (25:22, 30:32, 19:25, 24:26)

В год 60летия образования клуба, символично было бы "Уралочке" завоевать 🏆. Коли не получилось с медалями ЧР.
Солидарен.
Тем более, что это будет первый Кубок России в истории Уралочки. Я прав?
Болею за Уралочку давно. Было бы справедливо завоевать Кубок России. Карполь отличный тренер (оба).
Не соглашусь. Если команда очень не устойчива психологически, то тренер Карполь мл. так себе. Им в штаб нужен хороший психолог, или два. Рассыпаются на раз и в такие моменты этот тренер бессилен.
Да, он сам немного психованный, по наследству досталось!
Тайо брейк. 14:11. И Уралочка пролетела. Жаль...
Марину Маркову поздравим с титулом Лиги Чемпионов! Ах, какие мячи она сегодня поднимала в защите!
Это действительно круто, когда такие высокие девушки буквально летают по паркету и поднимают тяжелые мячи
У неё иногда получалось как-то даже по-гандбольному.
Удивительный матч. Первые 4 сета по-быстрому поделили, а в 5-ой партии зарубились.
