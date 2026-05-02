Кубок России по волейболу (жен). 1/2 финала. «Уралочка» на тай-брейке обыграла московское «Динамо», «Корабелка» уступила «Заречью»

«Уралочка» и «Заречье» вышли в финал женского Кубка России по волейболу.

2 мая прошли полуфинальные матчи женского Кубка России по волейболу. В финал вышли команды «Заречье-Одинцово» и «Уралочка». Кубок России по волейболу Женщины Москва 1/2 финала Корабелка – Заречье-Одинцово – 0-3 (22:25, 20:25, 13:25) Динамо-Москва – Уралочка – 2-3 (25:23, 19:25, 23:25, 25:17, 10:15)