ВК «Локомотив» об инциденте с охраной: «Приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуацией»

Волейбольный «Локомотив» извинился перед болельщиками за инцидент с охраной.

Пресс-служба новосибирского «Локомотива » выступила с заявлением по поводу инцидента с охраной на матче чемпионата России по волейболу.

Охрана спорткомплекса «Локомотив-Арена» отказалась пропускать на трибуну семью с плакатом, на котором ребенок изобразил волейбольный мяч желто-синего цвета. Отцу девочки пришлось прямо у пункта досмотра закрашивать желто-синий мяч черным маркером. После этого их пропустили.

«Мы внимательно изучили ситуацию, произошедшую на входной группе с болельщиками и плакатом в течение одного из последних матчей.

При проведении домашних матчей ВК «Локомотив-Новосибирск» привлекает подрядную организацию, обеспечивающую безопасность в соответствии с установленными требованиями и регламентами проведения массовых мероприятий.

Действия сотрудника, зафиксированные на видео, были обусловлены абсолютно буквальным толкованием предписанных мер. Вместе с тем клуб не разделяет столь категоричный подход к их применению, и по данному факту будут приняты соответствующие меры к сотрудникам ЧОП.

От лица ВК «Локомотив-Новосибирск» мы приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуацией. Мы с большим трепетом и вниманием относимся к творчеству наших болельщиков и поддерживаем ваши яркие плакаты и инициативы. Каждый из вас — важная часть команды и наш седьмой игрок на площадке.

Дополнительно клуб свяжется с семьей, чье творчество пострадало в результате данного инцидента», – говорится в заявлении клуба.