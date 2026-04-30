  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • ВК «Локомотив» об инциденте с охраной: «Приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуацией»
47

ВК «Локомотив» об инциденте с охраной: «Приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуацией»

Волейбольный «Локомотив» извинился перед болельщиками за инцидент с охраной.

Пресс-служба новосибирского «Локомотива» выступила с заявлением по поводу инцидента с охраной на матче чемпионата России по волейболу.

Охрана спорткомплекса «Локомотив-Арена» отказалась пропускать на трибуну семью с плакатом, на котором ребенок изобразил волейбольный мяч желто-синего цвета. Отцу девочки пришлось прямо у пункта досмотра закрашивать желто-синий мяч черным маркером. После этого их пропустили.

«Мы внимательно изучили ситуацию, произошедшую на входной группе с болельщиками и плакатом в течение одного из последних матчей.

При проведении домашних матчей ВК «Локомотив-Новосибирск» привлекает подрядную организацию, обеспечивающую безопасность в соответствии с установленными требованиями и регламентами проведения массовых мероприятий.

Действия сотрудника, зафиксированные на видео, были обусловлены абсолютно буквальным толкованием предписанных мер. Вместе с тем клуб не разделяет столь категоричный подход к их применению, и по данному факту будут приняты соответствующие меры к сотрудникам ЧОП.

От лица ВК «Локомотив-Новосибирск» мы приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуацией. Мы с большим трепетом и вниманием относимся к творчеству наших болельщиков и поддерживаем ваши яркие плакаты и инициативы. Каждый из вас — важная часть команды и наш седьмой игрок на площадке.

Дополнительно клуб свяжется с семьей, чье творчество пострадало в результате данного инцидента», – говорится в заявлении клуба.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм новосибирского «Локомотива»
logoЛокомотив Новосибирск
болельщики
чемпионат России
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хочется сказать, что охрана дегенераты, но тут же не они виноваты, а общая атмосфера паранойи, ненависти и псевдопатриотической шизы.
Ответ Buharoid
Хочется сказать, что охрана дегенераты, но тут же не они виноваты, а общая атмосфера паранойи, ненависти и псевдопатриотической шизы.
Комментарий скрыт
Ответ filippa
Комментарий скрыт
А кто тут в цветах флага Украины гулял.? Тут мяч, да даже не мяч, а рисунок мяча, Карл. У тебя от цветового оформления магазина Лента тоже слюни текут и зубы скрипят?
"были обусловлены абсолютно буквальным толкованием предписанных мер"

Крайне интересно где предписано, что желто-синие цвета теперь запрещены в РФ?
Ответ Lordk
"были обусловлены абсолютно буквальным толкованием предписанных мер" Крайне интересно где предписано, что желто-синие цвета теперь запрещены в РФ?
В Ростове 🥹
Ответ Adeen
В Ростове 🥹
"Как ты болеешь за Ростов в секторе фанатском
Если жёлтый с синим запретили, или это сказки?" (Каста)
Ребята боролись с НАТО на своём фронте
Ответ Kley Moment 3D
Ребята боролись с НАТО на своём фронте
Изо всех сил 2. Скоро в кино.
вбиваете в поиске волейбольный мяч микаса
переходите на озон либо вб, без разницы
смотрите мячи
они ЖЕЛТО СИНИЕ
Это стандартные цвета, абсолютно стандартные
охраннику и всем причастным этого мракобесия надо лечиться
хотя это и не лечится
Ответ Vadim Vadim_1116553755
вбиваете в поиске волейбольный мяч микаса переходите на озон либо вб, без разницы смотрите мячи они ЖЕЛТО СИНИЕ Это стандартные цвета, абсолютно стандартные охраннику и всем причастным этого мракобесия надо лечиться хотя это и не лечится
Да уж. Цвета Микасы они могли бы знать - без сарказма
Хм, недавно мяч покупал/выбирал баскетбольный на просторах интернета. Средняя цена хорошего мяча -6-8 тыс. руб. Но один , этой же фирмы, продавали за 2 тыс.руб, так ка кон был в цветах ГСВ - желто-синий)
Ответ мэтр_теней
Хм, недавно мяч покупал/выбирал баскетбольный на просторах интернета. Средняя цена хорошего мяча -6-8 тыс. руб. Но один , этой же фирмы, продавали за 2 тыс.руб, так ка кон был в цветах ГСВ - желто-синий)
Купил в Китае синюю бейсболку ГСВ с золотым лого. Старшее поколение проходя мимо прям всматривается, что же там написано. Знали бы английский - дополнительно возбудились бы на слово "warriors"😁
Так дойдем и до того,что эта старая детская песня под запрет попадет
Солнечный круг, небо вокруг —
Это рисунок мальчишки.
Нарисовал он на листке
И подписал в уголке:
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я....
Ответ Сергей Круг
Так дойдем и до того,что эта старая детская песня под запрет попадет Солнечный круг, небо вокруг — Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке И подписал в уголке: Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет небо, Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду я....
Ну зачем так категорично. Солнце фиолетовое, небо зелёное и никаких вопросов у ЧОП.
Ответ Dizzod
Ну зачем так категорично. Солнце фиолетовое, небо зелёное и никаких вопросов у ЧОП.
А чтобы получить зеленый цвет, нужно смешать желтый и синий, так что зеленый цвет прикроют за соучастие
тут более уместны не нелепые извинения, а материальная компенсация за нанесенный моральный вред семье и ребёнку. пусть покупают теперь много разноцветных мячей и мороженное. и скажут что злого дядю отвезли уже в дурку
А ФК Ростов же сделал синий более темным?) как раз по этой причине)
Ну молодцы что хоть не стали замалчивать, признали неправоту, извинились
У нас в Калининграде в марте 2022г. произошла смена логотипа аэропорта Храброво с сине-жёлтого на сине-красный. Жёлтое солнце, на фоне которого летит чайка, перекрасили в красный цвет. Официальная причина: Руководство аэропорта объяснило смену цветов необходимостью «приведения к единообразию» и «унификации».
Ответ Павел Макаров
У нас в Калининграде в марте 2022г. произошла смена логотипа аэропорта Храброво с сине-жёлтого на сине-красный. Жёлтое солнце, на фоне которого летит чайка, перекрасили в красный цвет. Официальная причина: Руководство аэропорта объяснило смену цветов необходимостью «приведения к единообразию» и «унификации».
На закате солнце красное.
Ответ Павел Макаров
У нас в Калининграде в марте 2022г. произошла смена логотипа аэропорта Храброво с сине-жёлтого на сине-красный. Жёлтое солнце, на фоне которого летит чайка, перекрасили в красный цвет. Официальная причина: Руководство аэропорта объяснило смену цветов необходимостью «приведения к единообразию» и «унификации».
Ну, Храброво, скорей, как раз от таких дегенератов подстраховались. Сработали на опережение, чтобы их бизнес не кошмарили...
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
В Новосибирске охрана не пускала семью на волейбольный матч из-за детского плаката с мячом желто-синего цвета («Мутко против»)
30 апреля, 09:58Видео
Рекомендуем
Главные новости
Кубок России по волейболу (жен). «Заречье-Одинцово» и «Уралочка» встретятся в финале, «Корабелка» и московское «Динамо» сыграют матч за 3-е место
вчера, 23:59
Кубок России по волейболу (жен). 1/2 финала. «Уралочка» на тай-брейке обыграла московское «Динамо», «Корабелка» уступила «Заречью»
вчера, 18:44
Чемпионат России по волейболу. Серия за 3-е место. Пятый матч. Петербургский «Зенит» всухую проиграл «Локомотиву»
вчера, 18:10
Кубок России по волейболу (жен). Финал шести. «Корабелка» уступила казанскому «Динамо», московское «Динамо» обыграло «Заречье-Одинцово», другие результаты
30 апреля, 19:18
В Новосибирске охрана не пускала семью на волейбольный матч из-за детского плаката с мячом желто-синего цвета («Мутко против»)
30 апреля, 09:58Видео
Семышев о победе «Динамо» в финале чемпионата России: «Справились с эмоциями и смогли показать хорошую игру. Настрой был бороться за каждый мяч»
28 апреля, 07:29
Вербов о поражении «Зенита» в финале чемпионата России: «Мы с первой игры пытались что-то сделать, но ничего не получалось»
28 апреля, 06:59
Панков о победе «Динамо» в финале чемпионата России: «Хорошо подготовились. В командой игре были лучше в каждом моменте»
27 апреля, 20:55
Кубок России по волейболу. 1/2 финала. «Динамо-ЛО» обыграло «Енисей», «Белогорье» победило «Факел»
27 апреля, 18:58
Чемпионат России по волейболу. Финал. Московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» в трех матчах
27 апреля, 17:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Было три года пиршества. Миллиарды рублей растворялись». Дегтярев объяснил перестройку в системе финансирования российского спорта
18 февраля, 11:22
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая 2025, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
Рекомендуем