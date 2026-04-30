ВК «Локомотив» об инциденте с охраной: «Приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуацией»
Пресс-служба новосибирского «Локомотива» выступила с заявлением по поводу инцидента с охраной на матче чемпионата России по волейболу.
Охрана спорткомплекса «Локомотив-Арена» отказалась пропускать на трибуну семью с плакатом, на котором ребенок изобразил волейбольный мяч желто-синего цвета. Отцу девочки пришлось прямо у пункта досмотра закрашивать желто-синий мяч черным маркером. После этого их пропустили.
«Мы внимательно изучили ситуацию, произошедшую на входной группе с болельщиками и плакатом в течение одного из последних матчей.
При проведении домашних матчей ВК «Локомотив-Новосибирск» привлекает подрядную организацию, обеспечивающую безопасность в соответствии с установленными требованиями и регламентами проведения массовых мероприятий.
Действия сотрудника, зафиксированные на видео, были обусловлены абсолютно буквальным толкованием предписанных мер. Вместе с тем клуб не разделяет столь категоричный подход к их применению, и по данному факту будут приняты соответствующие меры к сотрудникам ЧОП.
От лица ВК «Локомотив-Новосибирск» мы приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуацией. Мы с большим трепетом и вниманием относимся к творчеству наших болельщиков и поддерживаем ваши яркие плакаты и инициативы. Каждый из вас — важная часть команды и наш седьмой игрок на площадке.
Дополнительно клуб свяжется с семьей, чье творчество пострадало в результате данного инцидента», – говорится в заявлении клуба.
Крайне интересно где предписано, что желто-синие цвета теперь запрещены в РФ?
Если жёлтый с синим запретили, или это сказки?" (Каста)
переходите на озон либо вб, без разницы
смотрите мячи
они ЖЕЛТО СИНИЕ
Это стандартные цвета, абсолютно стандартные
охраннику и всем причастным этого мракобесия надо лечиться
хотя это и не лечится
Солнечный круг, небо вокруг —
Это рисунок мальчишки.
Нарисовал он на листке
И подписал в уголке:
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я....