  • В Новосибирске охрана не пускала семью на волейбольный матч из-за детского плаката с мячом желто-синего цвета («Мутко против»)
В Новосибирске охрана не пускала семью на волейбольный матч из-за детского плаката с мячом желто-синего цвета («Мутко против»)

Охрана новосибирского спорткомплекса «Локомотив-Арена» отказалась пропускать на трибуну семью с плакатом, на котором ребенок изобразил волейбольный мяч желто-синего цвета. 

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Отцу девочки пришлось прямо у пункта досмотра закрашивать желто-синий мяч черным маркером. После этого их пропустили.

Матч новосибирского «Локомотива» против петербургского «Зенита» завершился со счетом 3-0 в пользу хозяев. «Локо» сравнял счет в серии за третье место ЧР по волейболу.

Желтый и синий – официальные цвета международного волейбольного бренда Mikasa.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Мутко против»
Заставь дурака Богу молиться... Отупление нации идёт семимильными шагами. Лет 5-10 назад никто даже подумать не мог, что такие дегенераты в стране жить могут, ещё и где-то работать, а не кирять у теплотрассы.
Ответ Алексaндр Молодкин
Да это трындец, насколько разум надо потерять чтобы из за цвета волебойного мяча не пускать на матч.
Ответ Алексaндр Молодкин
Никто не подозревал что они страной управляют, ну кроме либерах всяких конечно же. Либерах потравили,дегенераты остались.
Ишь, хитрый спиногрыз, хотел демарш устроить, волейбол наш разрушить картинкой своей! Не пройдет диверсия!
Ответ morozov
15 лет ей, ни хрена себе она решила страну развалить
Ответ morozov
От такой раскачки лодка могла перевернуться.
Роскомнадзор будет штрафовать природу за синее небо и жёлтое солнце (с)
Ответ Jauhojarvinousiainen
Вообще-то давно пора запреть спелые злаки на фоне безоблачного неба. Это прямой отсыл к историческому значению флага страны-соседа, пропаганда в чистом виде. Скашивать их надо зелёными, чтобы не смели в жёлтый цвет уходить.
Ответ brig_Mercury
Вот так мы и приблизимся к третьему всаднику Апокалипсиса (голод)
Футбольный клуб Ростов еще не дисквалифицировали из РФС?
Ответ Dizzod
нет,даже непонятно как на футбол пускают. только не в желто-синем если пришел.
Ответ Dizzod
Он уже несколько лет играет в жëлто-чëрных цветах
РКН будет замедлять желто-синие мячи
Ответ Олег910
Либеро одобряют!!!
Все правильно! Осенью, когда увижу желтые колосья на фоне голубого неба, обязательно напишу донос на местного фермера!
Ответ Tomas Nepotrebko
Комментарий скрыт
Ответ Tomas Nepotrebko
Вообще то флаг другого соседа так выглядит
Девчушка прикольная такая. Стоит в полном охреневании от происходящего. Привыкай, ребенок. В такой стране живешь.
Ответ arriva
Комментарий скрыт
Ответ drozes@yandex.ru
Комментарий скрыт
Как это не надо, если именно это и делается?
поэтому и пиво на стадион не разрешают,чтоб желтое не было в руках у синего
Ответ Roma Filonenko
Лол, вот это хорошо 😃
Ответ Roma Filonenko
А ты хорош.
В Воскресенске есть хоккейная команда Химик. Ее цвета желто-синие. И фанаты химика скандируют: Желто-синий самый сильный.
Ответ Степан Пушкин
Герб города Волжский в волгоградской области сине-желтый
Маразм крепчал...
Ответ Сергей Круг
Уже давно окреп
Чемпионат России по волейболу. Серия за 3-е место. Пятый матч. Петербургский «Зенит» всухую проиграл «Локомотиву»
вчера, 18:10
вчера, 18:10
Кубок России по волейболу (жен). «Заречье-Одинцово» и «Уралочка» встретятся в финале, «Корабелка» и московское «Динамо» сыграют матч за 3-е место
1 минуту назад
Мама девочки, которую не пускали на волейбольный матч из-за плаката с сине-желтым мячом: «Мы не с флагом Украины пришли. Это всего лишь совпадение расцветки»
5 минут назад
Кубок России по волейболу (жен). 1/2 финала. «Уралочка» на тай-брейке обыграла московское «Динамо», «Корабелка» уступила «Заречью»
вчера, 18:44
Чемпионат России по волейболу. Серия за 3-е место. Пятый матч. Петербургский «Зенит» всухую проиграл «Локомотиву»
вчера, 18:10
Кубок России по волейболу (жен). Финал шести. «Корабелка» уступила казанскому «Динамо», московское «Динамо» обыграло «Заречье-Одинцово», другие результаты
30 апреля, 19:18
ВК «Локомотив» об инциденте с охраной: «Приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуацией»
30 апреля, 11:02
Семышев о победе «Динамо» в финале чемпионата России: «Справились с эмоциями и смогли показать хорошую игру. Настрой был бороться за каждый мяч»
28 апреля, 07:29
Вербов о поражении «Зенита» в финале чемпионата России: «Мы с первой игры пытались что-то сделать, но ничего не получалось»
28 апреля, 06:59
Панков о победе «Динамо» в финале чемпионата России: «Хорошо подготовились. В командой игре были лучше в каждом моменте»
27 апреля, 20:55
Кубок России по волейболу. 1/2 финала. «Динамо-ЛО» обыграло «Енисей», «Белогорье» победило «Факел»
27 апреля, 18:58
«Было три года пиршества. Миллиарды рублей растворялись». Дегтярев объяснил перестройку в системе финансирования российского спорта
18 февраля, 11:22
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая 2025, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
