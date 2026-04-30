В Новосибирске охрана не пускала семью на волейбольный матч из-за детского плаката с мячом желто-синего цвета («Мутко против»)
Охрана не пускала семью на волейбол из-за желто-синего мяча на плакате.
Охрана новосибирского спорткомплекса «Локомотив-Арена» отказалась пропускать на трибуну семью с плакатом, на котором ребенок изобразил волейбольный мяч желто-синего цвета.
Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Отцу девочки пришлось прямо у пункта досмотра закрашивать желто-синий мяч черным маркером. После этого их пропустили.
Матч новосибирского «Локомотива» против петербургского «Зенита» завершился со счетом 3-0 в пользу хозяев. «Локо» сравнял счет в серии за третье место ЧР по волейболу.
Желтый и синий – официальные цвета международного волейбольного бренда Mikasa.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Мутко против»
Заставь дурака Богу молиться... Отупление нации идёт семимильными шагами. Лет 5-10 назад никто даже подумать не мог, что такие дегенераты в стране жить могут, ещё и где-то работать, а не кирять у теплотрассы.
Да это трындец, насколько разум надо потерять чтобы из за цвета волебойного мяча не пускать на матч.
Никто не подозревал что они страной управляют, ну кроме либерах всяких конечно же. Либерах потравили,дегенераты остались.
Ишь, хитрый спиногрыз, хотел демарш устроить, волейбол наш разрушить картинкой своей! Не пройдет диверсия!
15 лет ей, ни хрена себе она решила страну развалить
От такой раскачки лодка могла перевернуться.
Роскомнадзор будет штрафовать природу за синее небо и жёлтое солнце (с)
Вообще-то давно пора запреть спелые злаки на фоне безоблачного неба. Это прямой отсыл к историческому значению флага страны-соседа, пропаганда в чистом виде. Скашивать их надо зелёными, чтобы не смели в жёлтый цвет уходить.
Вот так мы и приблизимся к третьему всаднику Апокалипсиса (голод)
Футбольный клуб Ростов еще не дисквалифицировали из РФС?
нет,даже непонятно как на футбол пускают. только не в желто-синем если пришел.
Он уже несколько лет играет в жëлто-чëрных цветах
РКН будет замедлять желто-синие мячи
Либеро одобряют!!!
Все правильно! Осенью, когда увижу желтые колосья на фоне голубого неба, обязательно напишу донос на местного фермера!
Вообще то флаг другого соседа так выглядит
Девчушка прикольная такая. Стоит в полном охреневании от происходящего. Привыкай, ребенок. В такой стране живешь.
Как это не надо, если именно это и делается?
поэтому и пиво на стадион не разрешают,чтоб желтое не было в руках у синего
Лол, вот это хорошо 😃
А ты хорош.
В Воскресенске есть хоккейная команда Химик. Ее цвета желто-синие. И фанаты химика скандируют: Желто-синий самый сильный.
Герб города Волжский в волгоградской области сине-желтый
Маразм крепчал...
Уже давно окреп
