В Новосибирске охрана не пускала семью на волейбольный матч из-за детского плаката с мячом желто-синего цвета («Мутко против»)

Охрана не пускала семью на волейбол из-за желто-синего мяча на плакате.

Охрана новосибирского спорткомплекса «Локомотив-Арена» отказалась пропускать на трибуну семью с плакатом, на котором ребенок изобразил волейбольный мяч желто-синего цвета.

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Отцу девочки пришлось прямо у пункта досмотра закрашивать желто-синий мяч черным маркером. После этого их пропустили.

Матч новосибирского «Локомотива» против петербургского «Зенита» завершился со счетом 3-0 в пользу хозяев. «Локо» сравнял счет в серии за третье место ЧР по волейболу.

Желтый и синий – официальные цвета международного волейбольного бренда Mikasa.