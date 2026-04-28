Семышев о победе «Динамо» в финале чемпионата России: «Справились с эмоциями и смогли показать хорошую игру. Настрой был бороться за каждый мяч»
Игрок московского «Динамо» Антон Семышев заявил, что клуб победил в финале чемпионата России благодаря правильному настрою.
Накануне «Динамо» обыграло казанский «Зенит» в третьем матче финала ЧР. Столичная команда выиграла серию со счетом 3-0.
«Мы справились со своими эмоциями и смогли показать хорошую игру именно с казанским «Зенитом». Настрой был бороться за каждый мяч. Спасибо болельщикам, которые нас гнали вперед. Кубок России? Задачи у нас максимальные», – сказал Семышев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Как жалко, что сейчас нет еврокубков. Кажется, что Динамо в нынешнем состоянии могло навести там шороху !
Эх, хорошо бы!!!
Антон - молодчик! У него была отличная игра в этой серии, хотя и не без спадов.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем