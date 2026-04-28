Вербов о поражении «Зенита» в финале чемпионата России: «Мы с первой игры пытались что-то сделать, но ничего не получалось»

Вербов: «Зенит» приучили всех только к первому месту, но не всегда так бывает.

Главный тренер казанского «Зенита » Алексей Вербов прокомментировал проигрыш команды в финале чемпионата России против московского «Динамо».

Серия до трех побед закончилась со счетом 3:0 в пользу московского клуба.

«Мы с первой игры пытались что-то сделать, но ничего не получалось.

В первую очередь, хочу поздравить «Динамо » с победой, во вторую – нас с серебряной медалью. Для этой команды это тоже определенное достижение.

Понимаю, что Казань и «Зенит» приучили всех только к первому месту, но не всегда так бывает. Функционально не были оптимальны в финальной серии, как и эмоционально. Хотя предъявить претензии не к кому», – сказал Вербов.