Вербов о поражении «Зенита» в финале чемпионата России: «Мы с первой игры пытались что-то сделать, но ничего не получалось»
Вербов: «Зенит» приучили всех только к первому месту, но не всегда так бывает.
Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал проигрыш команды в финале чемпионата России против московского «Динамо».
Серия до трех побед закончилась со счетом 3:0 в пользу московского клуба.
«Мы с первой игры пытались что-то сделать, но ничего не получалось.
В первую очередь, хочу поздравить «Динамо» с победой, во вторую – нас с серебряной медалью. Для этой команды это тоже определенное достижение.
Понимаю, что Казань и «Зенит» приучили всех только к первому месту, но не всегда так бывает. Функционально не были оптимальны в финальной серии, как и эмоционально. Хотя предъявить претензии не к кому», – сказал Вербов.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Динамо чемпион!
... и в следующем сезоне!!!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем