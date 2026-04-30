Кубок России по волейболу (жен). Финал шести. «Корабелка» уступила казанскому «Динамо», московское «Динамо» обыграло «Заречье-Одинцово», другие результаты

«Корабелка» уступила «Динамо-Ак Барс» в Финале шести Кубка России по волейболу.

28 апреля

Уралочка – Корабелка – 1-3 (23:25, 19:25, 25:18, 25:27)

Динамо Москва – Тулица – 3-0 (25:14, 25:19, 29:27)

29 апреля

Динамо-Ак Барс – Уралочка – 1-3 (25:21, 20:25, 20:25, 17:25)

Тулица – Заречье-Одинцово – 0-3 (13:25, 21:25, 14:25)

30 апреля

Корабелка – Динамо-Ак Барс – 2-3 (22:25, 25:21, 23:25, 25:22, 8:15)

Заречье-Одинцово – Динамо Москва – 1-3 (19:25, 22:25, 25:22, 11:25)

Группа 1: Корабелка – 1 победа – 1 поражение (2 матча), Уралочка – 1-1 (3), Динамо-Ак Барс – 1-1 (2).

Группа 2: Динамо Москва – 2-0 (6), Заречье-Одинцово – 1-1 (3), Тулица – 0-2 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: в полуфинал выходят по две лучшие команды из группы.