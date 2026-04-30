Кубок России по волейболу (жен). Финал шести. «Корабелка» уступила казанскому «Динамо», московское «Динамо» обыграло «Заречье-Одинцово», другие результаты
«Корабелка» уступила «Динамо-Ак Барс» в Финале шести Кубка России по волейболу.
Завершились матчи Финала шести женского Кубка России по волейболу.
Кубок России по волейболу
Женщины
Финал шести
28 апреля
Уралочка – Корабелка – 1-3 (23:25, 19:25, 25:18, 25:27)
Динамо Москва – Тулица – 3-0 (25:14, 25:19, 29:27)
29 апреля
Динамо-Ак Барс – Уралочка – 1-3 (25:21, 20:25, 20:25, 17:25)
Тулица – Заречье-Одинцово – 0-3 (13:25, 21:25, 14:25)
30 апреля
Корабелка – Динамо-Ак Барс – 2-3 (22:25, 25:21, 23:25, 25:22, 8:15)
Заречье-Одинцово – Динамо Москва – 1-3 (19:25, 22:25, 25:22, 11:25)
Группа 1: Корабелка – 1 победа – 1 поражение (2 матча), Уралочка – 1-1 (3), Динамо-Ак Барс – 1-1 (2).
Группа 2: Динамо Москва – 2-0 (6), Заречье-Одинцово – 1-1 (3), Тулица – 0-2 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: в полуфинал выходят по две лучшие команды из группы.
Ожидаю некую реабилитацию "Уралочки". Скорее всего сегодня и решится, по части дальнейшего прохода.
Ожидаю некую реабилитацию "Уралочки". Скорее всего сегодня и решится, по части дальнейшего прохода.
Патрушевский политпроект подтащат, я это еще в регулярке говорил. Тут вам не НХЛ с АПЛ, тут не на арене решается. кто побеждать будет...
Патрушевский политпроект подтащат, я это еще в регулярке говорил. Тут вам не НХЛ с АПЛ, тут не на арене решается. кто побеждать будет...
Согласен с вами; давно тоже считаю, что не все решается на площадке. И не только в волейболе.
Сегодня "Уралочка" конечно выдала на "гора". 3:1, победа над чемпионками. В сравнении с матчами с динамовками Москвы, где можно сказать, бледня-бледней игра выглядела, закончившаяся пять минут назад игра была совершенно другой. Здесь даже нет смысла выделять кого-либо; все молодцы!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем