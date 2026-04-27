Панков о победе «Динамо» в финале чемпионата России: «Хорошо подготовились. В командой игре были лучше в каждом моменте»
Игрок московского «Динамо» Павел Панков высказался о победе клуба в чемпионате России.
Сегодня «Динамо» обыграло казанский «Зенит» в третьем матче финала ЧР. Столичная команда выиграла серию со счетом 3-0.
«Хорошо подготовились. Спасибо тренерскому штабу и медицинскому штабу. Можно сказать, что переломили соперника. Хорошая серия была, боролись и победили. В командой игре были лучше в каждом моменте. Мы работали, боролись», – сказал Панков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
У Динамо в этом году в плей-офф все лидеры здоровы и все в форме. Поэтому без вариантов. Лучшие! 🏆
Классно капитан эйсом завершил!!!! 😎😎😎
