Панков о победе «Динамо» в финале чемпионата России: «Хорошо подготовились. В командой игре были лучше в каждом моменте»

Панков о победе «Динамо» в чемпионате России: мы были лучше в командой игре.

Игрок московского «Динамо » Павел Панков высказался о победе клуба в чемпионате России.

Сегодня «Динамо» обыграло казанский «Зенит » в третьем матче финала ЧР. Столичная команда выиграла серию со счетом 3-0.

«Хорошо подготовились. Спасибо тренерскому штабу и медицинскому штабу. Можно сказать, что переломили соперника. Хорошая серия была, боролись и победили. В командой игре были лучше в каждом моменте. Мы работали, боролись», – сказал Панков.