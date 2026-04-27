Кубок России по волейболу. 1/2 финала. «Динамо-ЛО» обыграло «Енисей», «Белогорье» победило «Факел»
«Динамо-ЛО» и «Белогорье» вышли финал Кубка России по волейболу.
Завершились матчи 1/2 финала мужского Кубка России по волейболу.
Кубок России по волейболу
Мужчины
1/2 финала
23 апреля
Первые матчи
Енисей Красноярск – Динамо-ЛО – 0-3 (14:25, 16:25, 21:25)
Факел – Белогорье – 1-3 (20:25, 25:21, 20:25, 21:25)
Вторые матчи
26 апреля
Динамо-ЛО – Енисей Красноярск – 3-1 (25:17, 25:23, 20:25, 25:13)
По сумме двух встреч: 6-1.
27 апреля
Белогорье – Факел – 3-1 (22:25, 25:18, 30:28, 26:24)
По сумме двух встреч: 6-2.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
