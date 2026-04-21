Тарас Хтей: «Весь мир наблюдает за чемпионатом России, потому что он один из сильнейших благодаря ВФВ и их работе»
Олимпийский чемпион Лондона-2012 в волейболе Тарас Хтей назвал чемпионат России одним из сильнейших в мире.
21 апреля стартует финальная серия мужской Суперлиги между казанским «Зенитом» и московским «Динамо».
– Последние три финальные серии «Зенит» выиграл в трех матчах. Увидим ли мы больше сейчас?
– Я думаю, что да. Серия однозначно будет более затяжной. Не могу сказать, сыграют четыре или пять матчей, но точно больше трех.
– Кого бы вы выделили фаворитом противостояния?
– Затрудняюсь ответить. Даже не хочется кого-то обижать и выделять фаворита. Буду болеть за красивый волейбол. Не возьмусь сказать, потому что настолько интересный ожидается финал. Давайте вместе смотреть и болеть. Такого финала давно не было. Всегда одна команда считалась фаворитом, но сейчас его действительно нет.
– Вы сыграли не в одном финале. Что важно в титульных встречах?
– Правильно себя настроить и не перегореть. В любом случае какое-то предстартовое волнение будет. Какая команда с этим быстрее справится, той и будет комфортнее на площадке. Нужно сделать меньше ошибок, потому что ожидается серьезный накал страстей.
Полные залы, вся страна будет смотреть. Да не только вся страна, а весь мир наблюдает за нашим чемпионатом, потому что он один из сильнейших благодаря ВФВ (Всероссийской федерации волейбола – Спортс’’) и их работе. Это действительно так.
– Мы все питаем надежду, что взрослые команды скоро допустят до международных турниров. Как бы нынешние «Динамо» и «Зенит» смотрелись в Лиге чемпионов?
– Уверен, что более чем достойно. Точно одна из этих команд принимала бы участие в финальных раундах Лиги чемпионов. Повторюсь, что у нас один из сильнейших чемпионатов в мире. Уровень волейбола очень высокий, – сказал Хтей.
