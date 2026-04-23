Чемпионат России по волейболу. Финал. Казанский «Зенит» проиграл московскому «Динамо» во втором матче

Казанский «Зенит» уступил московскому «Динамо» в финале ЧР по волейболу.

23 апреля казанский «Зенит» уступил московскому «Динамо» во втором матче финала мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Финал

21 апреля / первый матч

Зенит Казань – Динамо Москва – 2-3 (21:25, 22:25, 25:14, 25:23, 12:15)

23 апреля / второй матч

Зенит Казань – Динамо Москва – 1-3 (25:21, 15:25, 18:25, 20:25)

27 апреля / третий матч

Зенит Казань – Динамо Москва – 19.00

Счет в серии: 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.