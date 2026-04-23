Чемпионат России по волейболу. Финал. Казанский «Зенит» проиграл московскому «Динамо» во втором матче

23 апреля казанский «Зенит» уступил московскому «Динамо» во втором матче финала мужского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Финал
21 апреля / первый матч
Зенит Казань – Динамо Москва – 2-3 (21:25, 22:25, 25:14, 25:23, 12:15)
23 апреля / второй матч
Зенит Казань – Динамо Москва – 1-3 (25:21, 15:25, 18:25, 20:25)
27 апреля / третий матч
Зенит Казань – Динамо Москва – 19.00
Счет в серии: 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.
За Динамо 👋👋👋
Поздравления Динамо - великолепный матч обеих команд!
Матч достойный финала !!
Динамо сильнее нужно все заканчивать в трёх играх
Романовский жжёт!
Непонятка, где играют и почему в одном городе?
Напрашивается выход Михайлова в доигровку, Сурмачевский не уровень финала.
и все-таки наперееор судьбе , берем первую побеДу
Динамо, конечно, после первой партии катком прошли. Жаль, если в Москве в одну калитку выиграют чемпионство. Надеялся на "пять по пять".
Ох что то пока дела трудновато идут у казанского Зенита.Надеюсь справятся.
